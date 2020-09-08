Стали известны все участницы 1/4 финала US Open

Далее прошли сразу три несеяные теннисистки

  • 08.09.2020 07:35
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Стали известны все участницы 1/4 финала US Open
© US Open. Элиза Мертенс

В Нью-Йорке состоялись матчи четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису у женщин.

В понедельник играла нижняя часть сетки, из которой в 1/4 финала вышли сразу три теннисистки, которой в разное время уходили на определенный срок в декрет. Это Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Цветана Пиронкова. Также далее прошла Элиза Мертенс, которая остановила американку Софию Кенин.

US Open. 1/8 финала (нижняя часть сетки)

 Ализе Корне /  Цветана Пиронкова – 4:6, 7:6(6), 3:6
[15]  Мария Саккари – [3]  Серена Уильямс – 3:6, 7:6(6), 3:6

 Виктория Азаренко – [20]  Каролина Мухова – 5:7, 6:1, 6:4
[16]  Элиза Мертенс – [2]  София Кенин – 6:3, 6:3

Все пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

[28]  Дженнифер Брэди – [23]  Юлия Путинцева
[4]  Наоми Осака –  Шелби Роджерс

Нижняя часть сетки

 Цветана Пиронкова – [3]  Серена Уильямс
 Виктория Азаренко – [16]  Элиза Мертенс

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Источник — Sport.ua

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