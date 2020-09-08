Стали известны все участницы 1/4 финала US Open

В Нью-Йорке состоялись матчи четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису у женщин.

В понедельник играла нижняя часть сетки, из которой в 1/4 финала вышли сразу три теннисистки, которой в разное время уходили на определенный срок в декрет. Это Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Цветана Пиронкова. Также далее прошла Элиза Мертенс, которая остановила американку Софию Кенин.

US Open. 1/8 финала (нижняя часть сетки)

Ализе Корне / Цветана Пиронкова – 4:6, 7:6(6), 3:6

[15] Мария Саккари – [3] Серена Уильямс – 3:6, 7:6(6), 3:6

Виктория Азаренко – [20] Каролина Мухова – 5:7, 6:1, 6:4

[16] Элиза Мертенс – [2] София Кенин – 6:3, 6:3

Все пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

[28] Дженнифер Брэди – [23] Юлия Путинцева

[4] Наоми Осака – Шелби Роджерс

Нижняя часть сетки

Цветана Пиронкова – [3] Серена Уильямс

Виктория Азаренко – [16] Элиза Мертенс