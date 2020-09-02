ВИДЕО. Как Козлова и Бондаренко боролись, но покинули US Open

В среду в рамках второго раунда US Open Катерина Козлова навязала борьбу, однако проиграла Петре Квитовой в двух сетах.
Катерина Бондаренко уступила в двух сетах Петре Мартич.
Козлова - Квитова
Бондаренко - Мартич
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Источник — Sport.ua
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