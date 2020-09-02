Катерина Козлова – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 2 сентября, Катерина Козлова (№349 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче второго круга 26-летняя украинка сыграет с шестой сеяной чешкой Петрой Квитовой (№12 WTA).
Поединок будет сыгран первым запуском на стадионе Артура Эша. Время начала матча – 19:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Козлова
|Квитова
|1-й круг
|Осигве (6-3 7-5) №143 WTA
|Бегу (6-3 6-2) №73 WTA
Ранее девушки не встречались.
В следующем раунде победительница сыграет против Кирстен Флипкенс (№72 WTA) или Джессики Пегулы (№63 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.