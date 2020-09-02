Катерина Козлова – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 2 сентября, Катерина Козлова (№349 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче второго круга 26-летняя украинка сыграет с шестой сеяной чешкой Петрой Квитовой (№12 WTA).



Поединок будет сыгран первым запуском на стадионе Артура Эша. Время начала матча – 19:00 по Киеву.

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