Катерина БОНДАРЕНКО: «Не планировала выступать после 30 лет»

Ранее украинка вышла во второй раунд US Open

  • 01.09.2020 23:22
  • 393 просмотра
  • 1 комментарий
Катерина БОНДАРЕНКО: «Не планировала выступать после 30 лет»
© WTA. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко прокомментировала свою победу над Александрой Киик в первом раунде US Open-2020:

- В первом сете сказалось волнение, поэтому немного терялась на корте. Временами просто не могла понять, что нужно делать. Во второй партии сказала себе, что буду бороться за каждый мяч, причем стараться затягивать розыгрыши, чтобы разбегаться и почувствовать свой ритм. Постепенно, гейм за геймом, я нащупала привычный собственный уровень, чего оказалось достаточно, чтобы обыграть американку.

- В следующем раунде предстоит встреча с хорваткой Петрой Мартич, посеянной под 8-м номером. Чем ее надо брать?
- Мартич мне хорошо знакома, мы неоднократно с ней встречались, в том числе на «Ролан Гаррос»-2017, где я ей уступила. Чтобы побеждать хорватку, необходимо играть активно, в атакующем стиле, и тогда все получится.

- Катя, если бы в 2005 году, когда ты дебютировала на US Open, сказали, что через 15 лет у тебя будет двое детей, и тем не менее ты будешь продолжать побеждать на «Шлемах», поверила бы?
- Не поверила бы никогда. Признаюсь, я не планировала выступать после 30-ти, да еще и после рождения двоих детей. Впрочем, меня одолевают приятные ощущения в данный момент, потому что удается играть на хорошем уровне. Любовь к теннису не позволяет мне просто так завершить карьеру.

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Источник — XSport

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    Александр Петухов
      Александр Петухов, 01.09.2020 23:38
    0
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    Александр Петухов
      Александр Петухов, 01.09.2020 23:38
    0
    Теннис - наркотик
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