Петра МАРТИЧ: «Давно не играла против Бондаренко»

Восьмая сеяная на US Open Петра Мартич (№15 WTA) поделилась ожиданиями от матча второго круга против украинки Катерины Бондаренко.

«Я играла против нее очень давно, поэтому свежих воспоминаний о ее игре у меня нет. Но я постараюсь найти свой теннис, наслаждаться матчем на турнире Большого Шлема и показать свою лучшую игру. Посмотрим, что получится», – сказала Мартич.

Отметим, что девушки ранее встречались трижды, украинка выиграла две встречи.

В первом круге Бондаренко боями обыграла Элли Кик из США, Мартич также не без проблем одолела Терезу Мартинцову из Чехии.