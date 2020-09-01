Петра МАРТИЧ: «Давно не играла против Бондаренко»

Восьмая сеяная на US Open Петра Мартич (№15 WTA) поделилась ожиданиями от матча второго круга против украинки Катерины Бондаренко.
«Я играла против нее очень давно, поэтому свежих воспоминаний о ее игре у меня нет. Но я постараюсь найти свой теннис, наслаждаться матчем на турнире Большого Шлема и показать свою лучшую игру. Посмотрим, что получится», – сказала Мартич.
Отметим, что девушки ранее встречались трижды, украинка выиграла две встречи.
В первом круге Бондаренко боями обыграла Элли Кик из США, Мартич также не без проблем одолела Терезу Мартинцову из Чехии.
Источник — WTA
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