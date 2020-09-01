Петра МАРТИЧ: «Давно не играла против Бондаренко»

Хорватка хочет показать свою лучшую игру

  • 01.09.2020 14:26
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Петра МАРТИЧ: «Давно не играла против Бондаренко»
© WTA. Петра Мартич

Восьмая сеяная на US Open Петра Мартич (№15 WTA) поделилась ожиданиями от матча второго круга против украинки Катерины Бондаренко.

«Я играла против нее очень давно, поэтому свежих воспоминаний о ее игре у меня нет. Но я постараюсь найти свой теннис, наслаждаться матчем на турнире Большого Шлема и показать свою лучшую игру. Посмотрим, что получится», – сказала Мартич.

Отметим, что девушки ранее встречались трижды, украинка выиграла две встречи. 

В первом круге Бондаренко боями обыграла Элли Кик из США, Мартич также не без проблем одолела Терезу Мартинцову из Чехии.

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Источник — WTA

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