Стала известна причина, по которой Монзуль поставила пенальти в ворота Зари

Оказывается, дело вовсе не в том, что Абу Ханна наступил на ногу игроку «Александрии»…

  • 06.07.2020 20:40
  • 7835 просмотров
  • 32 комментария
Стала известна причина, по которой Монзуль поставила пенальти в ворота Зари
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Журналист Игорь Цыганык рассказал, что владеет точной информацией о том, почему во вчерашнем матче «Зари» и «Александрии» арбитр Екатерина Монзуль поставила 11-метровый штрафной удар в ворота луганчан.

«Я уже точно знаю, за что был назначен пенальти в ворота «Зари». Пенальти был назначен не за то, что Абу Ханна наступил на ногу Шасталу, как думали все. И это то, о чем говорила Монзуль непосредственно во время просмотра эпизода. Пенальти был назначен за дергание за футболку».

«Но если просмотреть тот момент в скрупулезном варианте, то там четко видно, что идет обоюдное нарушение правил. Кто первый нарушал правила, а кто второй – понять очень сложно. И этот эпизод нужно было брать тогда с самого начала. Я хочу сказать, что просто не понимаю такие моменты, ведь у Абу Ханны остался синяк на руке от того, как его хватал Шастал. И это тоже факт в этой ситуации», - сказал Цыганык.

Многие аналитики и болельщики сочли, что Шастал еще до фола Абу Ханны находился в офсайде, из-за чего пенальти не мог быть назначен. Однако глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи поддержал решение Монзуль, заявив, что офсайда в той ситуации не было и назвав аналитиков, придерживающихся иной точки зрения людьми, которые «только чешут языком для создания искусственных скандальных ситуаций».

Ранее главный тренер «Зари» Виктор Скрипник заявил, что «устал отвечать на вопросы о VAR», а футболист луганской команды Артем Громов отметил, что «от этого беспредела его уже тошнит».

Напомним, сегодня стало известно, что Екатерина Монзуль обслужит финал Кубка Украины между «Динамо» и «Ворсклой».

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Источник — Циганик LIVE

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.07.2020 22:09
    0
    ZAKARPATFAN, 06.07.2020 22:06
    Согласен, глицин или глицисед натуральне, но менее ефективный. Блин ты с Вадимом 77 всех разбудил опять. Все тушу свечу и керасиновую лампу. Всем спать.
    хорошо хоть ты не приравнял нас к одной личности. С бухлишком смешай и эффект будет молниеносный
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 06.07.2020 22:07
    +1
    Сегодня только посмотрел обзор. Кто вообще за офсайд что то говорил? Там и не надо было смотреть на офсайд, зачем это делать, если нарушения не было. Борьба была. Если бы мяч летел к нападающему, и тот дал ему по ногам, и помешал ударить по пустым воротом, то был бы пеналь. Но игрок александрии решил по рамам лупануть с острого угла, захотел сам забить, вратарь отбил, мяч улетел. Пусть те двое в борьбе хоть в жопу друг друга ибут, какая разница, если мяч уже в другом месте. Бред, а не пенальти.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.07.2020 22:06
    -3
    Alex86 1, 06.07.2020 21:59
    что ты тут свою химию всем паришь, усатый нянь, выпей глицину да спать иди?
    Согласен, глицин или глицисед натуральне, но менее ефективный. Блин ты с Вадимом 77 всех разбудил опять. Все тушу свечу и керасиновую лампу. Всем спать.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 06.07.2020 22:05
    -2
    Тут важно не то, кто первый нарушал, а кто выиграл позицию - а это был игрок Александрии. Другое дело, что у него офсайд был.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.07.2020 21:59
    +1
    ZAKARPATFAN, 06.07.2020 21:56
    Могу молочка с мёдом или диазепамчик предложить?
    что ты тут свою химию всем паришь, усатый нянь, выпей глицину да спать иди?
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 06.07.2020 21:57
    0
    Уберите подальше эту бабу, з-ла уже всех таким судейством
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.07.2020 21:56
    -2
    Alex86 1, 06.07.2020 21:54
    что б мы без тебя делали
    Могу молочка с мёдом или диазепамчик предложить?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.07.2020 21:54
    -3
    Vadim-77, 06.07.2020 21:53
    https://t.me/ fczarya/4666 все всЬо видят, всем всЬо понятно, но судьи продолжают делать одно и тоже из матча в матч. Смотреть на это противно ...
    Ты единственный кто не пошёл спать после моего последнего комента. Может молочка с мёдом или диазепамчик?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.07.2020 21:54
    -1
    ZAKARPATFAN, 06.07.2020 21:39
    Ладно все, закругляемся, спать. Я выключаю свет на этой ветке.
    что б мы без тебя делали
    Ссылка
    Vadim-77
    online
      Vadim-77, 06.07.2020 21:53
    -2
    https://t.me/ fczarya/4666 все всЬо видят, всем всЬо понятно, но судьи продолжают делать одно и тоже из матча в матч. Смотреть на это противно ...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.07.2020 21:39
    -2
    Ладно все, закругляемся, спать. Я выключаю свет на этой ветке.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.07.2020 21:37
    +4
    уж было испугался что чистосердечное написала что занес кто-то что
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.07.2020 21:35
    0
    Разговоры стихнут скоро, а 2:2 останется.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.07.2020 21:32
    +3
    Короче динамотролей запутали окончательно
    Сутки жопы рвать, что не было офсайда, а пенальти за дерганье футболки поставили
    Неудобненько получилось
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 06.07.2020 21:28
    +4
    Монзуль надо запихнуть туда, откуда она вылезла в женский футбол который нафиг никому не нужен.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 21:28
    -2
    Vipfishman2, 06.07.2020 21:16
    Ну так они же всегда по себе судят ... 🤣🤣🤣вернее по своему президенту бывшему и нынешнему
    А ну логично ,в принципе . Я все жду когда они скажут что Брагина Суркис взорвал 🤷‍♂️
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 06.07.2020 21:16
    -2
    Монзуль надо отправить постажироваться в первую лигу,чтоб она стало более уверенной и принимала решения без ВАР.Там и проявиться её компетентность
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 06.07.2020 21:16
    -4
    jekаfunny, 06.07.2020 21:08
    Этот шизофреник Frankov придумал какого президента Динамо , которого якобы убил Суркис ... правда ни история ни интернет такого человека не знает ....
    загаражная шобла как не из с*ермотоксикозников , так из шизофреников состоит 🤷‍♂️
    Ну так они же всегда по себе судят ... 🤣🤣🤣вернее по своему президенту бывшему и нынешнему
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.07.2020 21:15
    -4
    stopor2016, 06.07.2020 21:10
    А часовню тоже она развалила , или это было до неё , в 14 веке?
    О часовне не знаю, но элексир для галлов, Астерикса и Абеликса, она варила в казане.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.07.2020 21:10
    0
    ZAKARPATFAN, 06.07.2020 21:07
    Назначила : "по совокупности всяких дыр-дыров, суматохи и подозрительных движений в штрафной"
    А часовню тоже она развалила , или это было до неё , в 14 веке?
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 06.07.2020 21:00
    +10
    Монзуль и сама не знает за что она поставила пеналь, в ухо сказали там что то можно нарыть, и она пошла смотреть
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 06.07.2020 20:54
    +8
    Если дала пеналь за задержку, то зачем рассматривала с зумом момент с якобы подножкой?
    очевидный ответ: просто искала к чему дое%аться)
    даже, если б никто никого за футболку не держал, поставила б точку за то, что Абу Ханна дышал на Шастала перегаром или ещё б чего придумала
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.07.2020 21:37
    +4
    уж было испугался что чистосердечное написала что занес кто-то что
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 06.07.2020 21:28
    +4
    Монзуль надо запихнуть туда, откуда она вылезла в женский футбол который нафиг никому не нужен.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.07.2020 21:32
    +3
    Короче динамотролей запутали окончательно
    Сутки жопы рвать, что не было офсайда, а пенальти за дерганье футболки поставили
    Неудобненько получилось
    Ссылка
    Ostap1948
      Ostap1948, 06.07.2020 21:05
    +3
    Что- то слишком много стало этой Кати...
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 06.07.2020 22:07
    +1
    Сегодня только посмотрел обзор. Кто вообще за офсайд что то говорил? Там и не надо было смотреть на офсайд, зачем это делать, если нарушения не было. Борьба была. Если бы мяч летел к нападающему, и тот дал ему по ногам, и помешал ударить по пустым воротом, то был бы пеналь. Но игрок александрии решил по рамам лупануть с острого угла, захотел сам забить, вратарь отбил, мяч улетел. Пусть те двое в борьбе хоть в жопу друг друга ибут, какая разница, если мяч уже в другом месте. Бред, а не пенальти.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.07.2020 21:59
    +1
    ZAKARPATFAN, 06.07.2020 21:56
    Могу молочка с мёдом или диазепамчик предложить?
    что ты тут свою химию всем паришь, усатый нянь, выпей глицину да спать иди?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 21:08
    +1
    Vipfishman2, 06.07.2020 21:05
    Да-да , и Кеннеди тоже Суркис заказал ... а вот Асятку Брагина другой чел ))) ты его знаешь 🤣🤣🤣
    Этот шизофреник Frankov придумал какого президента Динамо , которого якобы убил Суркис ... правда ни история ни интернет такого человека не знает ....
    загаражная шобла как не из с*ермотоксикозников , так из шизофреников состоит 🤷‍♂️
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.07.2020 22:09
    0
    ZAKARPATFAN, 06.07.2020 22:06
    Согласен, глицин или глицисед натуральне, но менее ефективный. Блин ты с Вадимом 77 всех разбудил опять. Все тушу свечу и керасиновую лампу. Всем спать.
    хорошо хоть ты не приравнял нас к одной личности. С бухлишком смешай и эффект будет молниеносный
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 06.07.2020 21:57
    0
    Уберите подальше эту бабу, з-ла уже всех таким судейством
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.07.2020 21:35
    0
    Разговоры стихнут скоро, а 2:2 останется.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.07.2020 21:10
    0
    ZAKARPATFAN, 06.07.2020 21:07
    Назначила : "по совокупности всяких дыр-дыров, суматохи и подозрительных движений в штрафной"
    А часовню тоже она развалила , или это было до неё , в 14 веке?
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 06.07.2020 21:05
    0
    Frankov, 06.07.2020 20:48
    Пора Цыганыку перестать нести бред,вся Украина прекрасно знает что этот пенальти был назначен по указанию жмуркиса еще до начала матча.
    Да-да , и Кеннеди тоже Суркис заказал ... а вот Асятку Брагина другой чел ))) ты его знаешь 🤣🤣🤣
    Ссылка
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