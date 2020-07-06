Стала известна причина, по которой Монзуль поставила пенальти в ворота Зари

Журналист Игорь Цыганык рассказал, что владеет точной информацией о том, почему во вчерашнем матче «Зари» и «Александрии» арбитр Екатерина Монзуль поставила 11-метровый штрафной удар в ворота луганчан.

«Я уже точно знаю, за что был назначен пенальти в ворота «Зари». Пенальти был назначен не за то, что Абу Ханна наступил на ногу Шасталу, как думали все. И это то, о чем говорила Монзуль непосредственно во время просмотра эпизода. Пенальти был назначен за дергание за футболку».

«Но если просмотреть тот момент в скрупулезном варианте, то там четко видно, что идет обоюдное нарушение правил. Кто первый нарушал правила, а кто второй – понять очень сложно. И этот эпизод нужно было брать тогда с самого начала. Я хочу сказать, что просто не понимаю такие моменты, ведь у Абу Ханны остался синяк на руке от того, как его хватал Шастал. И это тоже факт в этой ситуации», - сказал Цыганык.

Многие аналитики и болельщики сочли, что Шастал еще до фола Абу Ханны находился в офсайде, из-за чего пенальти не мог быть назначен. Однако глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи поддержал решение Монзуль, заявив, что офсайда в той ситуации не было и назвав аналитиков, придерживающихся иной точки зрения людьми, которые «только чешут языком для создания искусственных скандальных ситуаций».

Ранее главный тренер «Зари» Виктор Скрипник заявил, что «устал отвечать на вопросы о VAR», а футболист луганской команды Артем Громов отметил, что «от этого беспредела его уже тошнит».

Напомним, сегодня стало известно, что Екатерина Монзуль обслужит финал Кубка Украины между «Динамо» и «Ворсклой».