Лучи поддержал Монзуль: «Нет офсайда — мяч находится перед игроками»

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи поддержал решение рефери Екатерины Монзуль о назначении пенальти в ворота «Зари» во вчерашнем поединке луганчан против «Александрии» (2:2).

«Там нет офсайда — мяч находится перед игроками. Читайте правило №11 о положении вне игры. Это демонстрирует слабый уровень украинских экспертов. Только чешут языком для создания искусственных скандальных ситуаций», — заявил Лучи.

В официальных правилах футбола, которые утверждены международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), в 11 пункте о положении «вне игры» сказано, что офсайд фиксируется, когда какая-либо часть головы, корпуса или ноги игрока находится ближе к линии ворот команды соперника, чем мяч и предпоследний игрок команды соперника. В данное определение не включаются руки.

Ранее главный тренер «Зари» Виктор Скрипник заявил, что «устал отвечать на вопросы о VAR», а футболист луганской команды Артем Громов отметил, что «от этого беспредела его уже тошнит».

Напомним, сегодня стало известно, что Екатерина Монзуль обслужит финал Кубка Украины между «Динамо» и «Ворсклой».