Лучи поддержал Монзуль: «Нет офсайда — мяч находится перед игроками»

Куратор украинского арбитража считает, что пенальти в ворота «Зари» был справедливым

  • 06.07.2020 20:26
  • 557 просмотров
  • 12 комментариев
Лучи поддержал Монзуль: «Нет офсайда — мяч находится перед игроками»
© Associazione Italiana Arbitri. Лучано Лучи

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи поддержал решение рефери Екатерины Монзуль о назначении пенальти в ворота «Зари» во вчерашнем поединке луганчан против «Александрии» (2:2).

«Там нет офсайда — мяч находится перед игроками. Читайте правило №11 о положении вне игры. Это демонстрирует слабый уровень украинских экспертов. Только чешут языком для создания искусственных скандальных ситуаций», — заявил Лучи.

В официальных правилах футбола, которые утверждены международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), в 11 пункте о положении «вне игры» сказано, что офсайд фиксируется, когда какая-либо часть головы, корпуса или ноги игрока находится ближе к линии ворот команды соперника, чем мяч и предпоследний игрок команды соперника. В данное определение не включаются руки.

Ранее главный тренер «Зари» Виктор Скрипник заявил, что «устал отвечать на вопросы о VAR», а футболист луганской команды Артем Громов отметил, что «от этого беспредела его уже тошнит».

Напомним, сегодня стало известно, что Екатерина Монзуль обслужит финал Кубка Украины между «Динамо» и «Ворсклой».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 06.07.2020 20:44
    0
    jekаfunny, 06.07.2020 20:42
    Слить , Суркис купил Динамо чтобы оно слило Ворскле ?
    Учитывая какую ахинею городят глоры одного Мариупольского клуба последнее время , почему бы и тако не придумать ?
    Паша Исенко вас мокнёт в дырку
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.07.2020 20:44
    0
    Надо заскринить... что Луччи не павелская подстилка а авторитетный чел
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 06.07.2020 20:43
    -1
    Да это для всех очевидно. Ну кроме пылеголовых. Ну что взять с ущербных
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 06.07.2020 20:43
    +1
    Гнать этого макароного пенса надо быстрее вместе с Катей Монзуль! парадия на судью
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 20:42
    0
    Вячеслав Круссер, 06.07.2020 20:41
    Что динамо готово кубок слить?
    Слить , Суркис купил Динамо чтобы оно слило Ворскле ?
    Учитывая какую ахинею городят глоры одного Мариупольского клуба последнее время , почему бы и тако не придумать ?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 06.07.2020 20:41
    0
    jekаfunny, 06.07.2020 20:29
    Оставлю парочку огнетушителей , для ботов из-за гаражей 🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯
    🧯🧯
    Надеюсь хватит 🤞
    Что динамо готово кубок слить?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.07.2020 20:41
    0
    Ну если уж любимец динамотроллей Луччи так сказал, тогда конечно, никто у Зари два очка не украл
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 06.07.2020 20:40
    -1
    ВАР, стоп-кадр, линии, сантиметры. И все это в прямой трансляции во время матча. Тогда будет разговор.
    А глазомеру Луччи, при всем уважении, доверия мало.
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 06.07.2020 20:38
    +1
    Критиковать мы могЕм.... а вот читать правила - не мОгем))) сейчас рой подслеповатых экспертов в пеной у рта будут доказывать , что офсайд был... помнится энное количество лет они с таким же беснованием защищали Вакса , когда тот удалял Гармаша... какое избирательное у кротов однако зрение... здесь вижу, здесь не вижу))🤣🤣🤮
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.07.2020 20:34
    +1
    Хоч на рахунок експертів правий.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 20:32
    0
    своих принято поддерживать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 20:29
    0
    Оставлю парочку огнетушителей , для ботов из-за гаражей 🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯
    🧯🧯
    Надеюсь хватит 🤞
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 06.07.2020 20:43
    +1
    Гнать этого макароного пенса надо быстрее вместе с Катей Монзуль! парадия на судью
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 06.07.2020 20:38
    +1
    Критиковать мы могЕм.... а вот читать правила - не мОгем))) сейчас рой подслеповатых экспертов в пеной у рта будут доказывать , что офсайд был... помнится энное количество лет они с таким же беснованием защищали Вакса , когда тот удалял Гармаша... какое избирательное у кротов однако зрение... здесь вижу, здесь не вижу))🤣🤣🤮
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.07.2020 20:34
    +1
    Хоч на рахунок експертів правий.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 06.07.2020 20:44
    0
    jekаfunny, 06.07.2020 20:42
    Слить , Суркис купил Динамо чтобы оно слило Ворскле ?
    Учитывая какую ахинею городят глоры одного Мариупольского клуба последнее время , почему бы и тако не придумать ?
    Паша Исенко вас мокнёт в дырку
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.07.2020 20:44
    0
    Надо заскринить... что Луччи не павелская подстилка а авторитетный чел
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 20:42
    0
    Вячеслав Круссер, 06.07.2020 20:41
    Что динамо готово кубок слить?
    Слить , Суркис купил Динамо чтобы оно слило Ворскле ?
    Учитывая какую ахинею городят глоры одного Мариупольского клуба последнее время , почему бы и тако не придумать ?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 06.07.2020 20:41
    0
    jekаfunny, 06.07.2020 20:29
    Оставлю парочку огнетушителей , для ботов из-за гаражей 🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯
    🧯🧯
    Надеюсь хватит 🤞
    Что динамо готово кубок слить?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.07.2020 20:41
    0
    Ну если уж любимец динамотроллей Луччи так сказал, тогда конечно, никто у Зари два очка не украл
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.07.2020 20:32
    0
    своих принято поддерживать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 20:29
    0
    Оставлю парочку огнетушителей , для ботов из-за гаражей 🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯
    🧯🧯
    Надеюсь хватит 🤞
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности