29-й тур
Аталанта
:
Наполи
02.07.2020 20:30   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Без Малиновского нам будет не так интересно, но матч обещает огромную интригу

  • 01.07.2020 16:15
  • 344 просмотра
  • 0 комментариев
Аталанта – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© ФК Аталанта

В четверг, 2-го июля, состоится поединок 29-го тура Серии А, в котором «Аталанта» примет «Наполи». Матч пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Стартовый свисток римского арбитра Даниэле Довери прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

«Аталанта», как и в прошлом сезоне, идет в зоне Лиги чемпионов и претендует на медали по итогам чемпионата. А вот «Наполи» сдал позиции и сражается пока только на зону Лиги Европы.

В домашних поединках этого сезона «Аталанта» была не самой сильной командой чемпионата (8-2-4), но в последней встрече обыграла грозный «Лацио» (3:2), отыграв фору в 2 мяча. Парни Джан Пьеро Гасперини играют в самый результативный футбол в итальянском чемпионате с конца 60-х годов прошлого столетия, что не может не нравиться болельщикам. Сам тренер утверждает, что он им даже не нужен, а команда уже играет сама. Тем не менее, каждый следующий матч важен с точки зрения борьбы против «Интера» за третье место в чемпионате.

«Наполи» после возобновления соревнований пока что добывает результат в каждом матче. Сначала из Кубка Италии были выбиты «Интер» и «Ювентус», после чего в национальном первенстве были обыграны «Верона» (2:0) и «СПАЛ» (3:1). На выезде неаполитанцы в этом сезоне играют довольно успешно (7-4-3), но в предстоящей встрече все равно будут считаться стороной, которая имеет меньше шансов на победу.

В четверг на поле мы не увидим украинца Руслана Малиновского, у него перебор желтых карточек. У команды Дженнаро Гаттузо еще с прошлого года травмирован защитник Кевин Малькюи. 

В первом круге команды сыграли боевые 2:2 в Неаполе, в Бергамо тоже будет жарко, но есть основания полагать, что шансы «Аталанты» взять три очка на данный момент все же выше.

Ориентировочные составы:

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Кастань, Рун, Фройлер, Госенс, Гомес, Иличич, Сапата.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руи, Руис, Демме, Зелински, Политано, Мертенс, Инсинье.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

2 июля, четверг

«Аталанта» – «Наполи»
Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия». 20:30
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 2»
Арбитр: Даниэле Довери 
Прогноз Sport.ua – 2:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Владимир Клепач, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности