В четверг, 2-го июля, состоится поединок 29-го тура Серии А, в котором «Аталанта» примет «Наполи». Матч пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Стартовый свисток римского арбитра Даниэле Довери прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

«Аталанта», как и в прошлом сезоне, идет в зоне Лиги чемпионов и претендует на медали по итогам чемпионата. А вот «Наполи» сдал позиции и сражается пока только на зону Лиги Европы.

В домашних поединках этого сезона «Аталанта» была не самой сильной командой чемпионата (8-2-4), но в последней встрече обыграла грозный «Лацио» (3:2), отыграв фору в 2 мяча. Парни Джан Пьеро Гасперини играют в самый результативный футбол в итальянском чемпионате с конца 60-х годов прошлого столетия, что не может не нравиться болельщикам. Сам тренер утверждает, что он им даже не нужен, а команда уже играет сама. Тем не менее, каждый следующий матч важен с точки зрения борьбы против «Интера» за третье место в чемпионате.

«Наполи» после возобновления соревнований пока что добывает результат в каждом матче. Сначала из Кубка Италии были выбиты «Интер» и «Ювентус», после чего в национальном первенстве были обыграны «Верона» (2:0) и «СПАЛ» (3:1). На выезде неаполитанцы в этом сезоне играют довольно успешно (7-4-3), но в предстоящей встрече все равно будут считаться стороной, которая имеет меньше шансов на победу.

В четверг на поле мы не увидим украинца Руслана Малиновского, у него перебор желтых карточек. У команды Дженнаро Гаттузо еще с прошлого года травмирован защитник Кевин Малькюи.

В первом круге команды сыграли боевые 2:2 в Неаполе, в Бергамо тоже будет жарко, но есть основания полагать, что шансы «Аталанты» взять три очка на данный момент все же выше.

Ориентировочные составы:

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Кастань, Рун, Фройлер, Госенс, Гомес, Иличич, Сапата.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руи, Руис, Демме, Зелински, Политано, Мертенс, Инсинье.

2 июля, четверг