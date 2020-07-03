Сегодня «Аталанта» без Руслана Малиновского в 29-м туре Серии А уверенно обыграла «Наполи» 2:0.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Лучшие моменты матча Аталанта - Наполи
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Аталанта).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.