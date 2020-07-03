ГАТТУЗО: «Игра с Аталантой была у нас в руках. Мы сами себе забили»

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался о поражении неаполитанцев от «Аталанты» (0:2) в матче 29-го тура Серии А.

««Аталанта» не настолько блестяще начала этот матч. Это мы допустили ошибки, которые привели к голам.

Мы слишком много разговаривали, и я в ярости. Игра была у нас в руках, а мы сами забили себе первый гол.

Учитывая наш подбор игроков, мы должны играть намного лучше. Ошибаться можно, но после ошибок мы стали тратить энергию на споры с арбитром и лайнсменами. Сегодня наша команда не играла, а жаловалась. Мне не понравилось их отношение», - сказал Гаттузо.