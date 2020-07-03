29-й тур
Аталанта
2:0
Наполи
02.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ГАТТУЗО: «Игра с Аталантой была у нас в руках. Мы сами себе забили»

Главный тренер «Наполе» разочарован поражением

  • 03.07.2020 08:49
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ГАТТУЗО: «Игра с Аталантой была у нас в руках. Мы сами себе забили»
© Twitter. Дженнаро Гаттузо

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался о поражении неаполитанцев от «Аталанты» (0:2) в матче 29-го тура Серии А.

««Аталанта» не настолько блестяще начала этот матч. Это мы допустили ошибки, которые привели к голам.

Мы слишком много разговаривали, и я в ярости. Игра была у нас в руках, а мы сами забили себе первый гол.

Учитывая наш подбор игроков, мы должны играть намного лучше. Ошибаться можно, но после ошибок мы стали тратить энергию на споры с арбитром и лайнсменами. Сегодня наша команда не играла, а жаловалась. Мне не понравилось их отношение», - сказал Гаттузо.

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Источник — Football-Italia

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