29-й тур
Аталанта
2:0
Наполи
02.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

И без Малиновского справились. Аталанта разобралась с Наполи

Команда Гасперини выиграла четвертый матч кряду с рестарта

  • 02.07.2020 22:27
  • 1491 просмотр
  • 4 комментария
И без Малиновского справились. Аталанта разобралась с Наполи
© twitter.com/atalanta_bc

«Аталанта» в 29-м туре чемпионата Италии была вынуждена играть без украинского хавбека Руслана Малиновского, который отбывал дисквалификацию.

Но и без него команда Джан Пьеро Гасперини разобралась с «Наполи» со счетом 2:0 и продлила победную серию до четырех игр с момента рестарта чемпионата. В этих матчах «Аталанта» забила 12 голов.

Команда набрала 60 очков и закрепилась на 4-м месте в четырех пунктах позади «Интера».

Чемпионат Италии. 29-й тур.

Аталанта - Наполи 2:0
Голы: Пашалич, 47, Госенс, 56

Аталанта: Голини, Толой (Сутало, 89), Кальдара (Паломино, 72), Джимсити (Хетебор, 81), Кастань, де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич (Тамезе, 89), Гомес (Муриэль, 89), Сапата

Наполи: Оспина (Мерет, 30),  Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руй, Демме (Лоботка, 73), Фабиан, Зьелински, Политано (Кальехон, 73), Инсинье (Милик, 58), Мертенс (Лосано, 57)

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Maxcrimea10
      Maxcrimea10, 02.07.2020 23:38
    0
    Только бы не автобус им в 1/4 финала ЛЧ..
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 02.07.2020 23:34
    0
    Якщо так піде і надалі то Аталанта може і бронзу зачерити!
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 02.07.2020 23:17
    +1
    Тепер все цікавіше буде слідкувати за ними у Лізі Чемпіонів бо крім того, що команда набрала хід, ще й далеко не всі потенційні суперники у формі, умовна Барса чи Юве зараз не виглядають проти такого колективу як безперечні фаворити
    Ссылка
    Axmetov10
      Axmetov10, 02.07.2020 22:31
    +1
    Аталанта в этом году шикарна.Не побоюсь этого слова,-лучшая Аталанта за последние 100 лет
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 02.07.2020 23:17
    +1
    Тепер все цікавіше буде слідкувати за ними у Лізі Чемпіонів бо крім того, що команда набрала хід, ще й далеко не всі потенційні суперники у формі, умовна Барса чи Юве зараз не виглядають проти такого колективу як безперечні фаворити
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 02.07.2020 22:31
    +1
    Аталанта в этом году шикарна.Не побоюсь этого слова,-лучшая Аталанта за последние 100 лет
    Ссылка
    Maxcrimea10
      Maxcrimea10, 02.07.2020 23:38
    0
    Только бы не автобус им в 1/4 финала ЛЧ..
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 02.07.2020 23:34
    0
    Якщо так піде і надалі то Аталанта може і бронзу зачерити!
    Ссылка
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