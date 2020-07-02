И без Малиновского справились. Аталанта разобралась с Наполи

«Аталанта» в 29-м туре чемпионата Италии была вынуждена играть без украинского хавбека Руслана Малиновского, который отбывал дисквалификацию.

Но и без него команда Джан Пьеро Гасперини разобралась с «Наполи» со счетом 2:0 и продлила победную серию до четырех игр с момента рестарта чемпионата. В этих матчах «Аталанта» забила 12 голов.

Команда набрала 60 очков и закрепилась на 4-м месте в четырех пунктах позади «Интера».

Чемпионат Италии. 29-й тур.

Аталанта - Наполи 2:0

Голы: Пашалич, 47, Госенс, 56

Аталанта: Голини, Толой (Сутало, 89), Кальдара (Паломино, 72), Джимсити (Хетебор, 81), Кастань, де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич (Тамезе, 89), Гомес (Муриэль, 89), Сапата

Наполи: Оспина (Мерет, 30), Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руй, Демме (Лоботка, 73), Фабиан, Зьелински, Политано (Кальехон, 73), Инсинье (Милик, 58), Мертенс (Лосано, 57)