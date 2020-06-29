Малиновский не сможет помочь Аталанте в матче с Наполи

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский не сможет сыграть в матче 29-го тура Серии А против «Наполи» по причине дисквалификации.

Дело в том, что во вчерашней встрече против «Удинезе» (3:2) игрок сборной Украины получил предупреждение, которое по накопительной дает бан на одну игру.

В текущем сезоне Серии А Малиновский провел 25 поединков в составе Аталанты, отличившись пятью голами и одним ассистом.

Отметим, что матч «Аталанта» – «Наполи» состоится в четверг, второго июля. Начало встречи в 20:30.