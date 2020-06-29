Аталанта – самая результативная команда Серии А с 1959 года

28 июня «Аталанта» Руслана Малиновского в рамках 28-го тура Серии А обыграла на выезде «Удинезе» (3:2).

Таким образом, парни Джан Пьеро Гасперини преодолели рубеж в 80 забитых мячей в чемпионате (2,86 гола в среднем за игру).

В последний раз по итогам 28 туров Серии А такое удавалось «Фиорентине» еще в далеком сезоне 1958/59.

Напомним, «Аталанта» идет на четвертом месте в чемпионате, имея отставание в 4 очка от «Интера», который занимает третью позицию.