Аталанта – самая результативная команда Серии А с 1959 года

28 июня «Аталанта» Руслана Малиновского в рамках 28-го тура Серии А обыграла на выезде «Удинезе» (3:2).
Таким образом, парни Джан Пьеро Гасперини преодолели рубеж в 80 забитых мячей в чемпионате (2,86 гола в среднем за игру).
В последний раз по итогам 28 туров Серии А такое удавалось «Фиорентине» еще в далеком сезоне 1958/59.
Напомним, «Аталанта» идет на четвертом месте в чемпионате, имея отставание в 4 очка от «Интера», который занимает третью позицию.
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Источник — Gracenote Live
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