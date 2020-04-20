Евгений ХАЧЕРИДИ: «Этот судья – позор белорусского футбола»

Украинский легионер брестского «Динамо» – о скандале в матче против «Витебска»

  • 20.04.2020 18:22
  • 652 просмотра
  • 4 комментария
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Этот судья – позор белорусского футбола»
© ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

Украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди прокомментировал скандальный матч со своим участием в чемпионате Беларуси против «Витебска»
 
На 85-й минуте игры 32-летний украинец получил красную карточку, а арбитр Сергей Чистов назначил в ворота «Динамо» пенальти, после которого команда из Бреста уступила со счетом 0:1. 
 
«О случившемся даже нечего говорить. Кто видел матч, тот поймет, что происходило на поле. С начала второго тайма арбитр начал нашу команду жестко «убивать». Я немало поиграл, в чемпионате Украины видел всякое, даже в матчах дерби киевского «Динамо» и «Шахтера» такого беспредела не видел. Но бог судья этому рефери. 
 
Арбитр чудил постоянно. Как можно пять раз футболиста заставлять перебрасывать аут?! В Беларуси есть квалифицированные судьи, прошлый наш матч обслуживали профессионалы. А этот… Если бы я был во главе судейского корпуса Федерации футбола Беларуси, выгнал бы его без промедлений. 
 
Несколько матчей назад, представьте, этот судья назначил пять пенальти в одном матче! Его отстранили. Сейчас опять вернули. Все видели и понимали, что происходит. Вторую желтую карточку несправедливо предъявил нашему защитнику Кики. Он в метре от игрока шел в подкате с рукой, там убрать ее было невозможно. Этот судья – позор белорусского футбола», – заявил Хачериди.
 
Напомним, после матча пятого тура Высшей лиги Беларуси между «Витебском» и брестским «Динамо» (1:0) возник конфликт между представителями команды гостей и бригадой арбитров. Защитник «динамовцев» Хачериди попытался ударить главного арбитра встречи Чистова в подтрибунном помещении. 

Поначалу сообщалось, что брестское «Динамо» после данного инцидента разорвет контракт с украинцем, но позже эта информация была опровергнута.

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Источник — Metaratings.by

(1 голос)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.04.2020 18:30
    -1
    Женя чаще смотри в зеркало. Там можно увидеть причины проблем и недовольств.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.04.2020 18:30
    -1
    Столкнулись два позора,позор украинского футбола и белорусского судейства
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 20.04.2020 18:30
    +1
    В чомусь він правий
    Ссылка
    Тарасик Шевченко
    online
      Тарасик Шевченко, 20.04.2020 18:29
    -2
    дерево ! езжай в дЫнамо куив
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 20.04.2020 18:30
    +1
    В чомусь він правий
    Ссылка
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