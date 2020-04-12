КРУТОРОГОВ: «В этом году для Металлиста 1925 невозможно подняться в УПЛ»

Комментатор телеканалов Футбол 1/2/3 Кирилл Круторогов рассказал, почему «Металлист 1925» не сможет подняться в УПЛ.

«Металлист и Металлист 1925 - это абсолютно две разные команды. Хотя Металлист 1925 и имеет хорошие шансы выйти из Первой лиги в Премьер-лигу, но, как по мне, это больше теоретические шансы, связанные с нынешним плотным расположением команд вверху турнирной таблицы Первой лиги.

Но в этом году для клуба это будет невозможно, так как есть команды более готовые для повышения в классе, как в финансовом, так и в кадровом потенциале», - считает Круторогов.

Отметим, что после 19 туров Первой лиги «Металлист 1925» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от первого лишь на четыре очка.