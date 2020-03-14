Роман САНЖАР: «Считаю, что Карпаты потеряли 2 очка»

Наставник «Карпат» Роман Санжар прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против ФК «Львов». Матч проходил без болельщиков из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня действительно было дерби. Игра нам удавалась - в первом тайме «Карпаты» действовали лучше соперника: открыли счет, имели еще моменты. Однако после перерыва привезли себе гол. Потеряли то небольшое преимущество, которое у нас было. Хотя в конце встречи мы получили право исполнить пенальти и должны были решать игру. Впрочем, уже через минуту мы могли проигрывать. Развязка матча была острой - обе команды создавали опасные моменты, однако по разным причинам не воспользовались случаем. Считаю, что «Карпаты» потеряли два очка. В любом случае - счет на табло. И он объективен».

«Я доволен игрой 18-летнего Алексея Сыча, который сыграл достойно. По Володе Танчику, то он тренировался в общей группе 3 дня. Во втором тайме на его игру существенно повлияла усталость. Похожая ситуация и у Ярослава Деды, который пропустил большой срок, а сегодня вышел на поле и даже имел несколько моментов».

«Отсутствие болельщиков, безусловно, влияет на игру. У нас всегда хорошая атмосфера в домашних матчах. Если бы трибуны не пустовали, то градус дерби был бы еще выше», - сказал Санжар.