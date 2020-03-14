Украинская Премьер-лига. 23-й тур.



Львов – Карпаты – 1:1



Яковелли, 50 – Братков, 27 (авт.)



На 86-й минуте Егор Назарина не забил пенальти (вратарь).



На 88-й минуте Никита Татарков не забил пенальти (вратарь).



Яковелли, 50, Сабино, 85, Приймак, 89 – Бойчук, 3, Халл, 30, Клец, 49, Пасич, 83



Пасич, 87 (второе предупреждение).



Львов: Сарнавский – Бопесу (Богунов, 61), Братков, Борзенко, Гончар – Сабино, Приймак – Алваро, Татарков – Ренан (Ныч, 63), Яковелли (Велвес, 82).



Запасные: Пеньков, Кравчук, Клименчук, Шина.

Карпаты: Кудрик – Лях, Халл, Гиоргадзе, Мартинс (Притула, 74) – Сыч (Деда, 71), Назарина – Пасич, Клец, Танчик – Бойчук.



Запасные: Каниболоцкий, Веремеенко, Козак, Лейоус.



Арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)



Стадион: «Украина» (Львов).

Наши оценки:





Замены Львова: Богунов – 5,0, Ныч – 5,0, Велвес – 5,5.

Замены Карпат: Деда – 5,0, Притула – 5,5.



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+5 мин. МОМЕНТ! Рикошет от ноги Танчика при ударе Велвеса с левого фланга штрафной мог отправить мяч под правую штангу! Рядом!



90+4 мин. Дальний удар Клеца был заблокирован.



90+3 мин. В руки Кудрику пришлась подача с правого фланга от Гончара.



90 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, четыре минуты.



90 мин. Желтая за эмоции для Санжара.



89 мин. Желтую получил Приймак за грубый фол против Назарины на левом фланге.



88 мин. КУДРИК ПОТАЩИЛ УДАР В ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ УГОЛ ТАТАРКОВА!



87 мин. ПЕНАЛЬТИ! Пасич сбил подкатом Алваро на левом фланге своей штрафной! Вторая желтая и красная!



86 мин. САРНАВСКИЙ ОТРАЗИЛ УДАР В ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ УГОЛ ОТ НАЗАРИНЫ!



85 мин. ПЕНАЛЬТИ! Бойчук успел прострелить в штрафную с левого фланга, после чего Притутлу сбил на ближней штанге Сабино!



84 мин. Невнятные финты от Татаркова на левом фланге чужой штрафной завершились потерей мяча.



83 мин. Желтая для Пасича за срыв атаки соперника в центре поля. Срезал Сабино.



82 мин. ЗАМЕНА У ФК ЛЬВОВ. Велвес заменил Яковелли.



81 мин. В панике выносил мяч Кудрик из штрафной, после чего на него налетел соперник.



80 мин. Прострел Притулы от левого угла штрафной был перехвачен Братковым.



78 мин. ОПАСНО! Рядом с левой штангой отправил мяч Приймак ударом головой метров с восьми до ворот!



76 мин. Богунов грубо толкнул в корпус Притулу на своей половине поля.



74 мин. ЗАМЕНА У КАРПАТ. Вместо Мартинса на поле вышел Притула.



73 мин. Очередное повреждение у Мартинса.



72 мин. МОМЕНТ! Ныч с острого угла на левом фланге ударом сходу отправил мяч в руки Кудрику!



71 мин. ЗАМЕНА У КАРПАТ. Сыч уступил место на поле для выхода Деда.



70 мин. Угловой на правом фланге для команды Меликяна завершился неточной подачей Татаркова.



68 мин. МОМЕНТ! Над воротами отправил мяч Сабино ударом с левого фланга атаки!



65 мин. Сыч сбил Татаркова на левом фланге атаки хозяев.



64 мин. МОМЕНТ! Пасич заставил мяч разминуться с правой штангой своим подкрученным ударом из левой половины штрафной!



63 мин. ЗАМЕНА У ФК ЛЬВОВ. Ныч завершит игру вместо Ренана.



63 мин. Халл прервал заброс на правый фланг атаки хозяев.



61 мин. ЗАМЕНА У ФК ЛЬВОВ. Вместо Бопесу на поле выше Богунов.



60 мин. В центр поля переместилась игра.



58 мин. МОМЕНТ! Над левой девяткой пролетел мяч после удара Алваро со средней дистанции перед чужой штрафной!



56 мин. Танчик пострадал после жесткой игры Сабино на левом фланге обороны.



54 мин. МОМЕНТ! Бойчук отправил мяч над перекладиной ударом головой из района одиннадцатиметровой отметки!



50 мин. Яковелли заработал желтую за снятую во время празднования футболку.



50 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Так и не смог Гиоргадзе выбить мяч из штрафной своей команды во время попыток ФК Львов зайти через левый фланг. Яковелли в итоге просто перебросил мяч ударом головой над Кудриком с острого угла!



49 мин. Накладка от Клеца против Сабино около центральной линии.



47 мин. ОПАСНО! Алваро пробил со штрафного в ближний угол, но Кудрик дотянулся!



46 мин. В руку Назарине попал мяч у правого угла штрафной Карпат.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. Штрафным для Карпат завершилась позиционная игра Львова в зоне перед штрафной.



43 мин. Защитникам гостей удалось заблокировать рывок Татаркова по правому флангу.



41 мин. Сабино и Борзенко совместными усилиями отправили на газон Пасича в центре поля.



39 мин. Ренан не позволил Гиоргадзе запустить мяч вперед длинной передачей со своей половины поля.



37 мин. Повреждение у Мартинса после борьбы на правом фланге за мяч с Ренаном.



35 мин. Накладка от Пасича против Приймака у чужой штрафной.



34 мин. Угловой для Карпат на правом фланге.



32 мин. Удар издали от Клеца отправил мяч в сторону от правой штанги.



31 мин. ОПАСНО! Яковелли с отскока отправил мяч над воротами практически из центра штрафной!



30 мин. Желтая за неспортивное поведение для Халла.



29 мин. Штрафной в центре поля заработал Ренан.



27 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Танчик разрезал левый фланг обороны соперника своей передачей в штрафную на Мартинса, который потом прострелил во вратарскую, а Братков неудачно подставил ногу! Автогол!



24 мин. Аут для Карпат заработали на правом фланге Клец и Мартинс.



22 мин. Клец в оффсайде после стенки с Ляхом на левом фланге.



20 мин. Ужасный пас от Ренана на чужой половине поля в направлении Алваро.



18 мин. ШТАНГА! Бойчук на силу пробил из-за пределов штрафной в правый нижний угол!



16 мин. Замельчили подопечные Меликяна у чужой штрафной. Досадная потеря.



14 мин. ОПАСНО! Сыч пробил издали заведомо в сторону от ворот, но Сарнавский все равно запаниковал!



14 мин. Далеко от себя отпустил мяч Алваро при первом касании в левой половине штрафной. Кудрик забрал.



13 мин. Татарков дважды пытался подать с левого фланга, но защитники справились с угрозой.



11 мин. Так и не смог Яковелли дотянуться до мяча головой во время подачи с левого фланга.



9 мин. Бойчук неточно пробил головой после навеса Танчика с правого фланга на ближний угол вратарской.



8 мин. Неточный заброс в направлении Алваро на левый фланг.



7 мин. Фол против Ляха в центре поля от Алваро.



5 мин. Не играл ли Гиоргадзе рукой в своей штрафной, прерывая подачу углового с левого фланга?!



4 мин. МОМЕНТ! Ренан отправил мяч в сетку с внешней стороны ударом от правого угла вратарской после паса пяткой в штрафную от Алваро!



3 мин. Бойчук отмахнулся от соперника локтем в центре поля.



3 мин. Ренан грубо атаковал со спины Гиоргадзе у чужой штрафной.



2 мин. Выносом мяча от Бопесу из штрафной завершилась подача с левого фланга.



1 мин. С фола Сабино в центре поля началась игра.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В суббота, 14-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором ФК «Львов» сразится против львовских «Карпат». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 14:00.

Своей беззубой игрой в последнем поединке первого этапа розыгрыша сезона УПЛ две львовские команды сорвали приятный куш в виде возможности сыграть в рамках очередного львовского дерби уже в первом туре после деления пополам турнирной таблицы. Хотелось бы наконец-то увидеть голов от коллективов Егише Меликяна и Романа Санжара, ведь в двух последних принципиальных встречах за город Льва ни одна из команд не смогла распечатать ворота. А запас пиротехники у фанатов «Карпат» не бесконечный.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между ФК «Львов» и «Карпатами».