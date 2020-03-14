Львов — Карпаты — 1:1. Видео голов и обзор матча

В поединке 23-го тура чемпионата Украины по футболу «Львов» сыграл вничью с «Карпатами» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Львов» — «Карпаты» — 1:1
Голы: Яковелли, 50 — Братков, 28, автогол
На 86-й минуте Егор Назарина («Карпаты») не забил пенальти (вратарь).
На 88-й минуте Никита Татарков («Львов») не забил пенальти (вратарь).
0:1, Братков, 28, автогол
1:1, Яковелли, 50
Удаление Пасича
Лучшие моменты матча Львов - Карпаты
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Яковелли (Львов).
|25'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Антон Братков (Львов).
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Источник — Футбол 1/2/3
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