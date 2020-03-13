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14.03.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Львов – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Не прошло и недели: в ожидании голов от львовского дерби

  • 13.03.2020 13:52
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Львов – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© Евгений Кравс

В субботу, 14 марта, на стадионе «Украина» в рамках первого матча второй части чемпионата «Львов», как и в прошлое воскресенье, в роли хозяев поля снова будет принимать «Карпаты». В нынешнем сезоне предыдущие два матча львовского «дерби» завершались с одинаковым счетом 0:0.

Вцелом «Львов» в матчах с «Карпатами» сохраняет свои ворота «сухими» с 22 сентября 2018 года в течение 286-ти минут. Вместе с тем, игроки «Львова» не могут «размочить» ворота «Карпат» на протяжении 235-ти минут. Предыдущая игра, которая состоялась 8 марта, запомнилась не только небольшим количеством опасных моментов у ворот обоих соперников. За слишком активное поведение болельщиков «Карпат» арбитру приходилось дважды приостанавливать поединок. В конце концов напряжение было и на поле, потому что после желтых карточек и одной красной, которую увидел перед собой бразилец Жонатан из «Львова», тренерам придется корректировать стартовые составы на новое львовское «дерби».

Рулевой «горожан» Егише Меликян, кроме Жонатана, не сможет задействовать и Люльку, который заработал четвертую желтую карточку с начала чемпионата. По той же причине не выйдет на поле и сенегальский легионер «Карпат» Матар, причем первые две карточки он получил в начале чемпионата в «Олимпике». Зато вернется в основу «Карпат» Назарина, а также игроки «Львова» Борзенко и Братков, которые отбыли дисквалификацию.

По индивидуальной программе продолжают заниматься игроки «Карпат» Деда, Якимец и Танчик. А в общую группу вернулся защитник «львов» Веремиенко. Между тем, очередным новичком «Карпат» стал 22-летний вратарь Маханьков, который еще не выступал в УПЛ, а только за молодежную команду киевского «Динамо». Голкипер имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборную Украины.

Вот предматчевое мнение главного тренера «Карпат» Романа Санжара: «Основная наша задача - это, безусловно, остаться в УПЛ. У нас небольшое расстояние до 11-го места, ведь еще фактически будет разыгрываться тридцать очков, поэтому вся борьба еще впереди. Главное, что я вижу желание ребят работать. Мы разберем предыдущий матч с футболистами, проанализируем, что у нас получилось, а что нет, и постараемся своими действиями все сказать уже в субботнем поединке». «Карпаты» имеют возможность прервать свой клубный антирекордный безвыиграшный сериал в чемпионате, который с 20 сентября прошлого года длится 15 игр: пять ничьих и десять поражений.

Арбитром львовского «дерби» назначен Дмитрий Кутаков из Киевской области, для которого это будет уже 99-я игра в Премьер-лиге. При этом Кутаков впервые выведет на поле «Карпаты» и «Львов».

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Ориентировочные составы:

«Львов»: Сарнавский, Гончар, Бопесу, Борзенко, Братков, Шина, Богунов, Альваро, Велвес, Рафаэл Сабино, Ренан Оливейра.

«Карпаты»: Кудрик, Дубинчак, Халл, Гиоргадзе, Мартинс, Клёц, Хахлёв, Лях, Козак, Притула, Бойчук.

Дисквалификации: Люлька, Жонатан (Львов), Матар (Карпаты).

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14 марта, суббота

ПФК «Львов» — «Карпаты»
Львов. Стадион «Украина». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ПФК ЛЬВОВ КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 0:0
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Источник — Sport.ua

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