23-й тур
Львов
1:1
Карпаты
14.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Карпаты и ФК Львов завершили ничьей дерби с огненной концовкой

В третий раз подряд две команды из Львова не могут определить сильнейшего

  • 14.03.2020 15:59
  • 1717 просмотров
  • 14 комментариев
Карпаты и ФК Львов завершили ничьей дерби с огненной концовкой
© ФК Львов

В стартовых составах соперников по сравнению с прошлым львовским «дерби» оба главных тренера сделали некоторые кадровые изменения. У «Львова» вместо Богунова, Люльки, Жонатана на поле вышли Ренан Оливейра, Братков и Борзенко. В «Карпатах» вместо Хахлёва, Матара, Дубинчака и Притулы в игру вступили Танчик, Бойчук, Пасич и Сыч, причем для Танчика и Сыча это был дебют в основном составе «зелено-белых».

Номинальные хозяева поля из «Львова» активно начали поединок и в дебюте игры мяч после удара Ренана Оливейры попал в сетку, но с внешней стороны ворот. Первый же опасный момент у ворот Сарнавского возник после дальнего удара Сыча, когда вратарь «горожан» в броске перевел мяч на угловой. Не повезло и Бойчуку, после дальнего удара которого мяч попал в штангу и отскочил в поле.

И все же в середине тайма усилия «львов» привели к взятию ворот. После передачи Танчика на правом фланге атаки Мартинс прострелил низом в штрафную, где Братков, пытаясь опередить Бойчука, протолкнул мяч в сетку собственных ворот. Для Браткова это был первый автогол в УПЛ. Так «Львов» в матчах с «Карпатами» прервал свою серию без пропусков голов, которая с 22 сентября 2018 года продолжалась в течение 312-ти минут.

Забитый гол добавил уверенности игрокам «Карпат», которые продолжали больше владеть мячом. Стремился завершить атаку дальним ударом Клёц, но пробил выше ворот. Не хватило точности и удару Яковелли. Концовка тайма прошла в атаках «Львова», однако до опасных моментов у ворот Кудрика дело не доходило.

Второй тайм активнее начали «горожане», и Кудрик спасает ворота после удара Алваро. Вскоре «Львов» сравнял счет: впервые в УПЛ отличился Яковелли, пробив головой мимо вратаря и заработав при этом на радостях желтую карточку. Так «Львову» удалось прервать и свой безголевой сериал в ворота «Карпат», который длился 279 минут.

Обе команды продолжали быстро переходить от обороны к атаке. Мог вывести «Львов» вперед Алваро, после дальнего удара которого мяч пролетел вплотную с перекладиной. Также запомнился и удар Пасича, который пробил впритирку с дальней штангой.

Соперники активно пытались изменить ход событий в свою пользу. И такую возможность имел Приймак, который после фланговой передачи Богунова пробил рядом со штангой. Потеряли шанс выйти вперед и «Карпаты», когда Притула заработал пенальти, но Назарина не сумел перехитрить Сарнавского, который поймал мяч. Через несколько минут Кутаков второй раз в матче показал на «точку», на этот раз в ворота «Карпат» - за нарушение правил Пасичем против Алваро. Пасич после второй желтой карточки пришлось покинуть поле, а Кудрик также продемонстрировал великолепную реакцию, поймав мяч после удара Татаркова.

В итоге третий подряд матч «Львова» и «Карпат» не выявил победителя, но на этот раз соперникам удалось забить голы. При этом «Карпаты» не побеждают в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 16-ти матчей подряд: шесть ничьих и десять поражений.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

Львов – Карпаты – 1:1

 Яковелли, 50 – Братков, 27 (авт.)

На 86-й минуте Егор Назарина не забил пенальти (вратарь).

На 88-й минуте Никита Татарков не забил пенальти (вратарь).

Яковелли, 50, Сабино, 85, Приймак, 89 – Бойчук, 3, Халл, 30, Клец, 49, Пасич, 83.

 Пасич, 87 (второе предупреждение).

Львов: Сарнавский – Бопесу (Богунов, 61), Братков, Борзенко, Гончар – Сабино, Приймак – Алваро, Татарков – Ренан (Ныч, 63), Яковелли (Велвес, 82).

Карпаты: Кудрик – Лях, Халл, Гиоргадзе, Мартинс (Притула, 74) – Сыч (Деда, 71), Назарина – Пасич, Клец, Танчик – Бойчук.

Арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)

Стадион: «Украина» (Львов).

Удары (в створ): 9 (4) – 8 (3)
Угловые: 5 – 5
Оффсайды: 1 – 3.

ЛЬВОВ-КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 5°C

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Leo
      Leo, 14.03.2020 16:35
    -2
    Shevchenka2019, 14.03.2020 16:16
    Бомжацької? То як?))) У вас ж нема ні вболівальників,ні бази,ні стадіону ні фанів...ти само себе попускаєш... Кл0ун))))
    А у вас є стадіон? Це який?)) Той, який виклянчили у міста за 1 грн і хотіли ще землю на халяву?))) А вболівальники? Це ті 300чол. які є на матчах КЛ у 16 секторі?))) Неадеквати. яким хватає розуму хіба трощити вагони...Це вболівальники?))) На першоліговий Рух на СКІФІ в рази більше ходить народу. Це ви якраз бомбжі!!! Тільки клянчите у міста..стадіон виклянчили...із землею фокус не пройшов. ФК Львів ні у кого нічогго не просить. Так що це ти щось переплутав...вівця тупа
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 14.03.2020 16:28
    +1
    PFCLviv, 14.03.2020 16:18
    Мелікян має працювати з командою над реалізацією. Сьогодні крім пенальті незабили десь 100 % голів 15 !!!
    Я розумію, що бомжі поставили автобус але цеж сама кончєна команда УПЛ і цей автобус бомжацький ми мали перемагати !!!
    Бомжі? Чому ви граєте на Україні?)))) Назви прізвище того хто доглядає за газоном України? Костюк?))) Карпатівський?))) То хто бомжі?))) Кл0ун пиши ...ще . Попускай сам себе)))) поржемо)))
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 14.03.2020 16:28
    +5
    PFCLviv, 14.03.2020 16:18
    Мелікян має працювати з командою над реалізацією. Сьогодні крім пенальті незабили десь 100 % голів 15 !!!
    Я розумію, що бомжі поставили автобус але цеж сама кончєна команда УПЛ і цей автобус бомжацький ми мали перемагати !!!
    Бомжі? Чому ви граєте на Україні?)))) Назви прізвище того хто доглядає за газоном України? Костюк?))) Карпатівський?))) То хто бомжі?))) Кл0ун пиши ...ще . Попускай сам себе)))) поржемо)))
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 14.03.2020 16:28
    +1
    Трындец, не 0:0, но результаты те же. После Вольфсбург - Шахтёр не забивать пенальти уже не страшно
    Ссылка
    Михайло Якубчук
      Михайло Якубчук, 14.03.2020 16:27
    +2
    PFCLviv, 14.03.2020 16:18
    Мелікян має працювати з командою над реалізацією. Сьогодні крім пенальті незабили десь 100 % голів 15 !!! Стадіон: «Україна» (Львів).
    Удари (у площину): 9 (4) – 8 (3) Голів 15 забити з 4 влучань в ворота неможливо. В регбі таке можливо зробити. Вчи правила гри, математику - якщо ж ні - за тобою Кульпарківська плаче.
    Ссылка
    Михайло Якубчук
      Михайло Якубчук, 14.03.2020 16:20
    +1
    PFCLviv, 14.03.2020 16:10 Чуєш "бомжацька овеча срака", чому знову граєте на "Україні"? Профукали "Львів-Арену"? Шо сі стало?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 14.03.2020 16:18
    -6
    Мелікян має працювати з командою над реалізацією. Сьогодні крім пенальті незабили десь 100 % голів 15 !!!
    Я розумію, що бомжі поставили автобус але цеж сама кончєна команда УПЛ і цей автобус бомжацький ми мали перемагати !!!
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 14.03.2020 16:16
    +2
    PFCLviv, 14.03.2020 16:10
    Розривом бомжацької овечої сраки задоволений !
    Бомжацької? То як?))) У вас ж нема ні вболівальників,ні бази,ні стадіону ні фанів...ти само себе попускаєш... Кл0ун))))
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 14.03.2020 16:14
    0
    PFCLviv, 14.03.2020 16:10
    Розривом бомжацької овечої сраки задоволений !
    4м0 твої супєр...не виграли в Карпат яких ти попускаєш...ти само себе попускаєш. Але ти того не розумієш. Супєр команда не виграла в Карпат...клоун...обізви своїх фек@л@ми ..слабо?))))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 14.03.2020 16:10
    -10
    Shevchenka2019, 14.03.2020 16:09
    Де те 4удо фек@ліївське? Фек@л кусок г@мн@!!! Не обіграти Карпати,які без грошей? Дн0 дніщьє))) Кульпар твій дім. А ми з тебе ржемо. Включай свої акаунти поржемо))) вперед...мінусуй спочатку... Як облупленого тебе знаємо)
    Розривом бомжацької овечої сраки задоволений !
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 14.03.2020 16:09
    +7
    Де те 4удо фек@ліївське? Фек@л кусок г@мн@!!! Не обіграти Карпати,які без грошей? Дн0 дніщьє))) Кульпар твій дім. А ми з тебе ржемо. Включай свої акаунти поржемо))) вперед...мінусуй спочатку... Як облупленого тебе знаємо)
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.03.2020 16:09
    +10
    Неміч повна що ті, що інші. В мене в селі дядьки пузаті по неділях після церкви десь так грають. В нейтрального вболівальника кров з очей від такого футболу потече
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.03.2020 16:09
    -8
    Три встречи подряд поставили в конторе на ничью
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 14.03.2020 16:08
    -11
    Знову Леви віддали очки самій кончєній команді УПЛ, овечій отарі бомжацькій... Я розумію шо овечий автобус але у таких кончєних, бо жацьких команд Леви мають вигравати впевнено !
    Собі самі забили, вівцям забили, пенальті не забили, моментів нереалізованих вагон... Роботи непочатий край!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.03.2020 16:09
    +10
    Неміч повна що ті, що інші. В мене в селі дядьки пузаті по неділях після церкви десь так грають. В нейтрального вболівальника кров з очей від такого футболу потече
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 14.03.2020 16:09
    +7
    Де те 4удо фек@ліївське? Фек@л кусок г@мн@!!! Не обіграти Карпати,які без грошей? Дн0 дніщьє))) Кульпар твій дім. А ми з тебе ржемо. Включай свої акаунти поржемо))) вперед...мінусуй спочатку... Як облупленого тебе знаємо)
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 14.03.2020 16:28
    +5
    PFCLviv, 14.03.2020 16:18
    Мелікян має працювати з командою над реалізацією. Сьогодні крім пенальті незабили десь 100 % голів 15 !!!
    Я розумію, що бомжі поставили автобус але цеж сама кончєна команда УПЛ і цей автобус бомжацький ми мали перемагати !!!
    Бомжі? Чому ви граєте на Україні?)))) Назви прізвище того хто доглядає за газоном України? Костюк?))) Карпатівський?))) То хто бомжі?))) Кл0ун пиши ...ще . Попускай сам себе)))) поржемо)))
    Ссылка
    Михайло Якубчук
      Михайло Якубчук, 14.03.2020 16:27
    +2
    PFCLviv, 14.03.2020 16:18
    Мелікян має працювати з командою над реалізацією. Сьогодні крім пенальті незабили десь 100 % голів 15 !!! Стадіон: «Україна» (Львів).
    Удари (у площину): 9 (4) – 8 (3) Голів 15 забити з 4 влучань в ворота неможливо. В регбі таке можливо зробити. Вчи правила гри, математику - якщо ж ні - за тобою Кульпарківська плаче.
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 14.03.2020 16:16
    +2
    PFCLviv, 14.03.2020 16:10
    Розривом бомжацької овечої сраки задоволений !
    Бомжацької? То як?))) У вас ж нема ні вболівальників,ні бази,ні стадіону ні фанів...ти само себе попускаєш... Кл0ун))))
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 14.03.2020 16:28
    +1
    PFCLviv, 14.03.2020 16:18
    Мелікян має працювати з командою над реалізацією. Сьогодні крім пенальті незабили десь 100 % голів 15 !!!
    Я розумію, що бомжі поставили автобус але цеж сама кончєна команда УПЛ і цей автобус бомжацький ми мали перемагати !!!
    Бомжі? Чому ви граєте на Україні?)))) Назви прізвище того хто доглядає за газоном України? Костюк?))) Карпатівський?))) То хто бомжі?))) Кл0ун пиши ...ще . Попускай сам себе)))) поржемо)))
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 14.03.2020 16:28
    +1
    Трындец, не 0:0, но результаты те же. После Вольфсбург - Шахтёр не забивать пенальти уже не страшно
    Ссылка
    Михайло Якубчук
      Михайло Якубчук, 14.03.2020 16:20
    +1
    PFCLviv, 14.03.2020 16:10 Чуєш "бомжацька овеча срака", чому знову граєте на "Україні"? Профукали "Львів-Арену"? Шо сі стало?
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 14.03.2020 16:14
    0
    PFCLviv, 14.03.2020 16:10
    Розривом бомжацької овечої сраки задоволений !
    4м0 твої супєр...не виграли в Карпат яких ти попускаєш...ти само себе попускаєш. Але ти того не розумієш. Супєр команда не виграла в Карпат...клоун...обізви своїх фек@л@ми ..слабо?))))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности