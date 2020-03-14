Карпаты и ФК Львов завершили ничьей дерби с огненной концовкой

В стартовых составах соперников по сравнению с прошлым львовским «дерби» оба главных тренера сделали некоторые кадровые изменения. У «Львова» вместо Богунова, Люльки, Жонатана на поле вышли Ренан Оливейра, Братков и Борзенко. В «Карпатах» вместо Хахлёва, Матара, Дубинчака и Притулы в игру вступили Танчик, Бойчук, Пасич и Сыч, причем для Танчика и Сыча это был дебют в основном составе «зелено-белых».

Номинальные хозяева поля из «Львова» активно начали поединок и в дебюте игры мяч после удара Ренана Оливейры попал в сетку, но с внешней стороны ворот. Первый же опасный момент у ворот Сарнавского возник после дальнего удара Сыча, когда вратарь «горожан» в броске перевел мяч на угловой. Не повезло и Бойчуку, после дальнего удара которого мяч попал в штангу и отскочил в поле.

И все же в середине тайма усилия «львов» привели к взятию ворот. После передачи Танчика на правом фланге атаки Мартинс прострелил низом в штрафную, где Братков, пытаясь опередить Бойчука, протолкнул мяч в сетку собственных ворот. Для Браткова это был первый автогол в УПЛ. Так «Львов» в матчах с «Карпатами» прервал свою серию без пропусков голов, которая с 22 сентября 2018 года продолжалась в течение 312-ти минут.

Забитый гол добавил уверенности игрокам «Карпат», которые продолжали больше владеть мячом. Стремился завершить атаку дальним ударом Клёц, но пробил выше ворот. Не хватило точности и удару Яковелли. Концовка тайма прошла в атаках «Львова», однако до опасных моментов у ворот Кудрика дело не доходило.

Второй тайм активнее начали «горожане», и Кудрик спасает ворота после удара Алваро. Вскоре «Львов» сравнял счет: впервые в УПЛ отличился Яковелли, пробив головой мимо вратаря и заработав при этом на радостях желтую карточку. Так «Львову» удалось прервать и свой безголевой сериал в ворота «Карпат», который длился 279 минут.

Обе команды продолжали быстро переходить от обороны к атаке. Мог вывести «Львов» вперед Алваро, после дальнего удара которого мяч пролетел вплотную с перекладиной. Также запомнился и удар Пасича, который пробил впритирку с дальней штангой.

Соперники активно пытались изменить ход событий в свою пользу. И такую возможность имел Приймак, который после фланговой передачи Богунова пробил рядом со штангой. Потеряли шанс выйти вперед и «Карпаты», когда Притула заработал пенальти, но Назарина не сумел перехитрить Сарнавского, который поймал мяч. Через несколько минут Кутаков второй раз в матче показал на «точку», на этот раз в ворота «Карпат» - за нарушение правил Пасичем против Алваро. Пасич после второй желтой карточки пришлось покинуть поле, а Кудрик также продемонстрировал великолепную реакцию, поймав мяч после удара Татаркова.

В итоге третий подряд матч «Львова» и «Карпат» не выявил победителя, но на этот раз соперникам удалось забить голы. При этом «Карпаты» не побеждают в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 16-ти матчей подряд: шесть ничьих и десять поражений.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.



Львов – Карпаты – 1:1



Яковелли, 50 – Братков, 27 (авт.)



На 86-й минуте Егор Назарина не забил пенальти (вратарь).



На 88-й минуте Никита Татарков не забил пенальти (вратарь).



Яковелли, 50, Сабино, 85, Приймак, 89 – Бойчук, 3, Халл, 30, Клец, 49, Пасич, 83.



Пасич, 87 (второе предупреждение).



Львов: Сарнавский – Бопесу (Богунов, 61), Братков, Борзенко, Гончар – Сабино, Приймак – Алваро, Татарков – Ренан (Ныч, 63), Яковелли (Велвес, 82).

Карпаты: Кудрик – Лях, Халл, Гиоргадзе, Мартинс (Притула, 74) – Сыч (Деда, 71), Назарина – Пасич, Клец, Танчик – Бойчук.



Арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)



Стадион: «Украина» (Львов).



Удары (в створ): 9 (4) – 8 (3)

Угловые: 5 – 5

Оффсайды: 1 – 3.

ЛЬВОВ-КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 5°C