Шахтер обыграл Вольфсбург, Ворскла вышла в полуфинал Кубка Украины

Главные новости за 12-е марта на Sport.ua

  • 13.03.2020 03:00
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Шахтер обыграл Вольфсбург, Ворскла вышла в полуфинал Кубка Украины
© ФК Шахтер Донецк

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 12-е марта.

1. Шахтер в гостях одолел Вольфсбург в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Команда Луиша Каштру стала намного ближе к четвертьфиналу евротурнира.

2. Ворскла обыграла Десну и вышла в полуфинал Кубка Украины. Судьбу матча решил гол Васина с пенальти.

3. Мотор проиграл второй матч БГК имени Мешкова. Украинская команда не смогла выйти в полуфинал СЕХА-Лиги.

4. ОФИЦИАЛЬНО. НХЛ остановила регулярный сезон. Хоккейная Лига последовала в своем решении за баскетбольной.

5. Контиолахти-2020. Йоханнес Бё выиграл спринт, Пидручный занял 19 место. Состоялась первая гонка восьмого этапа Кубка мира.

6. Lequipe: УЕФА перенесет Евро на 2021 год. Заседание состоится на следующей неделе.

7. Этап Кубка мира в Холменколлене отменили. Соревнования должны были состояться 20-22 марта.

8. ЮЧЕ-2020 по биатлону. Украинка Бех выиграла золото в спринте. Екатерина Бех провела лучшую гонку в сезоне.

9. Чемпионат Украины по баскетболу завершен из-за коронавируса. Также на сентябрь перенесен Кубок Украины.

10. Ла Лигу приостановили как минимум на два тура из-за коронавируса. Чемпионат Испании пошел по пути Серии А.

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Источник — Sport.ua

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