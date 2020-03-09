Организаторы турнира в Майами не собираются отменять турнир

Организаторы турнира Miami Open опубликовали заявление, в котором опровергли возможную отмену предстоящего турнира, который 23 марта стартует во Флориде (США).

В заявлении сказано, что оргкомитет турнира совместно с ATP и WTA предпринимает все возможные меры, чтобы максимально обезопасить игроков, зрителей, волонтеров от возможности заражения коронавирусом, случаи которого зафиксированы и во Флориде. Но отменять соревнования на данный момент никто не собирается, подготовка продолжается, как и было запланировано.

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