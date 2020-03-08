Украинка Закарлюк выиграла первый 25-тысячник в карьере

Марианна Закарлюк стала чемпионкой турнира ITF W25 в Австралии. В финальном матче травяного турнира в Милдьюре украинская теннисистка победила представительницу Японии Мисаки Мацуду: 7:6(2), 6:1. В стартовом сете Закарлюк уступила сопернице со счётом 3:5 и сумела отыграть четыре сетбола.

Путь к победе:

R32: Мана Кавамура (Япония, Q) 3:6, 6:1, 7:6(3)

R16: Кэтрин Уэстбери (Новая Зеландия, Q) 6:4, 6:1

QF: Леони Кунг (Швейцария, 2) 7:6(2), 6:4

SF: Сара Томич (Австралия, Q) 6:2, 6:7(5), 6:0

FR: Мисаки Мацуда (Япония) 7:6(2), 6:1

Марианна провела пятый финал в одиночном разряде на турнирах ITF World Tennis Tour и выиграла второй титул в карьере. В июне 2016 года киевлянка стала чемпионкой 10-тысячника в Мариборе (Словения).

Отметим, что на двух предыдущих турнирах в Австралии (Перте), которые проходили на харде, Закарлюк успешно преодолевала квалификационный барьер, однако проиграла в первом матче основной сетки.

За победу на турнире в Мильдьюре 23-летняя украинка заработала 50 очков в рейтинг WTA и $3,935 призовых.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал турнира в Монтеррее.