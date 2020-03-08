Украинка Закарлюк выиграла первый 25-тысячник в карьере

23-летняя украинка победила в испанской Милдьюре

  • 08.03.2020 17:17
  • 710 просмотров
  • 4 комментария
Украинка Закарлюк выиграла первый 25-тысячник в карьере
© БТУ. Марианна Закарлюк

Марианна Закарлюк стала чемпионкой турнира ITF W25 в Австралии. В финальном матче травяного турнира в Милдьюре украинская теннисистка победила представительницу Японии Мисаки Мацуду: 7:6(2), 6:1. В стартовом сете Закарлюк уступила сопернице со счётом 3:5 и сумела отыграть четыре сетбола.

Путь к победе:
R32: Мана Кавамура (Япония, Q) 3:6, 6:1, 7:6(3)
R16: Кэтрин Уэстбери (Новая Зеландия, Q) 6:4, 6:1
QF: Леони Кунг (Швейцария, 2) 7:6(2), 6:4
SF: Сара Томич (Австралия, Q) 6:2, 6:7(5), 6:0
FR: Мисаки Мацуда (Япония) 7:6(2), 6:1

Марианна провела пятый финал в одиночном разряде на турнирах ITF World Tennis Tour и выиграла второй титул в карьере. В июне 2016 года киевлянка стала чемпионкой 10-тысячника в Мариборе (Словения).

Отметим, что на двух предыдущих турнирах в Австралии (Перте), которые проходили на харде, Закарлюк успешно преодолевала квалификационный барьер, однако проиграла в первом матче основной сетки.

За победу на турнире в Мильдьюре 23-летняя украинка заработала 50 очков в рейтинг WTA и $3,935 призовых.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал турнира в Монтеррее.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 08.03.2020 18:13
    0
    Dre, 08.03.2020 18:03
    Порадій просто
    А чому тут радіти? Було б їй років 15-18, можна було б радіти в надії на якусь перспективу. А так - ні холодно, ні жарко
    Ссылка
    Ярослав 999
      Ярослав 999, 08.03.2020 18:07
    0
    Гофф в свої 15 доходе до 1/4 шолому,а деякі в 23р. 25К грають,печалька
    Ссылка
    Dre
    online
      Dre, 08.03.2020 18:03
    0
    vital, 08.03.2020 17:43
    Навіть і не знаю як коментувати таке "досягнення" 23 літньої українки. Даша Лопатецька в свої 14-15 років такі турніри вигравала по 2 поспіль один за один і декілька таких дуплетів від неї було в цьому віці. Щоправда, через перевантаження Даша догралась до дуже важкої травми коліна, через яку пропустила майже річ і досі ще не оговталася.
    Порадій просто
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.03.2020 17:43
    0
    Навіть і не знаю як коментувати таке "досягнення" 23 літньої українки. Даша Лопатецька в свої 14-15 років такі турніри вигравала по 2 поспіль один за один і декілька таких дуплетів від неї було в цьому віці. Щоправда, через перевантаження Даша догралась до дуже важкої травми коліна, через яку пропустила майже річ і досі ще не оговталася.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 08.03.2020 18:13
    0
    Dre, 08.03.2020 18:03
    Порадій просто
    А чому тут радіти? Було б їй років 15-18, можна було б радіти в надії на якусь перспективу. А так - ні холодно, ні жарко
    Ссылка
    Ярослав 999
      Ярослав 999, 08.03.2020 18:07
    0
    Гофф в свої 15 доходе до 1/4 шолому,а деякі в 23р. 25К грають,печалька
    Ссылка
    Dre
    online
      Dre, 08.03.2020 18:03
    0
    vital, 08.03.2020 17:43
    Навіть і не знаю як коментувати таке "досягнення" 23 літньої українки. Даша Лопатецька в свої 14-15 років такі турніри вигравала по 2 поспіль один за один і декілька таких дуплетів від неї було в цьому віці. Щоправда, через перевантаження Даша догралась до дуже важкої травми коліна, через яку пропустила майже річ і досі ще не оговталася.
    Порадій просто
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.03.2020 17:43
    0
    Навіть і не знаю як коментувати таке "досягнення" 23 літньої українки. Даша Лопатецька в свої 14-15 років такі турніри вигравала по 2 поспіль один за один і декілька таких дуплетів від неї було в цьому віці. Щоправда, через перевантаження Даша догралась до дуже важкої травми коліна, через яку пропустила майже річ і досі ще не оговталася.
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