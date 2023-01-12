Закарлюк отметилась невероятным камбэком на турнире ITF

Украинская теннисистка Марианна Закарлюк (№968 WTA) чудесным образом сумела избежать поражения во втором круге турнира ITF W25 в Аргентине.



В матче с пятой сеяной немкой Луизой Майер Ауф Дер Хайде (№380 WTA) украинка проигрывала 1:5 в третьем сете но сумела выиграть пять геймов подряд. Чуть позже на тай-брейке она проиграла первые пять розыгрышей, но сумела добыть победу, выиграв семь очков подряд.



Буэнос-Айрес. Второй круг

Марианна Закарлюк (Украина) – Луиза Майер Ауф Дер Хайде (Германия) – 6:3, 5:7, 7:6(5)



В следующем раунде Закарлюк сыграет против 11-й сеяной Мартины Таборды (№431 WTA) из Аргентины.