Украинская теннисистка не смогла продолжить матч на турнире в Аргентине

Украинская теннисистка Марианна Закарлюк (WTA 968) не смогла выйти в четвертьфинал грунтового 25-тысячника в Буэно-Айресе (Аргентина).

Марианна снялась перед началом третьего сета в матче 1/8 финала против Мартины Таборде (Аргентина, WTA 431).

ITF W25 Буэнос-Айрес. Грунт. 1/8 финала

Мартина Таборде (Аргентина) [11] – Марианна Закарлюк (Украина) – 4:6, 6:3, RET., Закарлюк

Отметим, что в предыдущем раунде Закарлюк оформила невероятный камбек.