ITF12 января 2023, 19:36 |
231
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Украинская теннисистка не смогла продолжить матч на турнире в Аргентине
Марианна Закарлюк уступила Мартине Таборде
12 января 2023, 19:36 |
231
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Украинская теннисистка Марианна Закарлюк (WTA 968) не смогла выйти в четвертьфинал грунтового 25-тысячника в Буэно-Айресе (Аргентина).
Марианна снялась перед началом третьего сета в матче 1/8 финала против Мартины Таборде (Аргентина, WTA 431).
ITF W25 Буэнос-Айрес. Грунт. 1/8 финала
Мартина Таборде (Аргентина) [11] – Марианна Закарлюк (Украина) – 4:6, 6:3, RET., Закарлюк
Отметим, что в предыдущем раунде Закарлюк оформила невероятный камбек.
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