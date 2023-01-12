Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинская теннисистка не смогла продолжить матч на турнире в Аргентине
ITF
12 января 2023, 19:36 |
231
0

Украинская теннисистка не смогла продолжить матч на турнире в Аргентине

Марианна Закарлюк уступила Мартине Таборде

12 января 2023, 19:36 |
231
0
Украинская теннисистка не смогла продолжить матч на турнире в Аргентине
Instagram. Марианна Закарлюк

Украинская теннисистка Марианна Закарлюк (WTA 968) не смогла выйти в четвертьфинал грунтового 25-тысячника в Буэно-Айресе (Аргентина).

Марианна снялась перед началом третьего сета в матче 1/8 финала против Мартины Таборде (Аргентина, WTA 431).

ITF W25 Буэнос-Айрес. Грунт. 1/8 финала

Мартина Таборде (Аргентина) [11] – Марианна Закарлюк (Украина) – 4:6, 6:3, RET., Закарлюк

Отметим, что в предыдущем раунде Закарлюк оформила невероятный камбек.

По теме:
Закарлюк отметилась невероятным камбэком на турнире ITF
ВИДЕО. Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами в купальнике
Украинская теннисистка проиграла в четвертьфинале фьючерса в Тунисе
Марианна Закарлюк ITF Буэнос-Айрес
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк, Байндл и Ястремская узнали первых соперниц в основе Australian Open
Теннис | 12 января 2023, 07:11 10
Костюк, Байндл и Ястремская узнали первых соперниц в основе Australian Open
Костюк, Байндл и Ястремская узнали первых соперниц в основе Australian Open

Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Алексей Крутых узнают их чуть позже

Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
Футбол | 12 января 2023, 13:59 13
Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал

Украинский вингер в шаге от ухода из «Шахтера»

Почти потерянный сезон: у Челси большие проблемы
Футбол | 12.01.2023, 16:23
Почти потерянный сезон: у Челси большие проблемы
Почти потерянный сезон: у Челси большие проблемы
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
Футбол | 12.01.2023, 12:10
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
Украинская теннисистка вышла в свой первый полуфинал в новом сезоне
Теннис | 12.01.2023, 05:40
Украинская теннисистка вышла в свой первый полуфинал в новом сезоне
Украинская теннисистка вышла в свой первый полуфинал в новом сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
12.01.2023, 10:50
Война
Истинное отношение к рф. Усик в очередной раз четко показал свою позицию
Истинное отношение к рф. Усик в очередной раз четко показал свою позицию
11.01.2023, 01:50 2
Бокс
ФОТО. Высокий полет GOAT. Аль-Наср смакует прыжок Роналду
ФОТО. Высокий полет GOAT. Аль-Наср смакует прыжок Роналду
11.01.2023, 05:25
Футбол
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
11.01.2023, 14:29 5
Война
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
11.01.2023, 12:41 27
Футбол
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
10.01.2023, 20:59 1
Война
Ярмоленко – замена Мудрику в Шахтере? Неожиданная информация из ОАЭ
Ярмоленко – замена Мудрику в Шахтере? Неожиданная информация из ОАЭ
11.01.2023, 13:35 17
Футбол
Рекорд-компания для Мудрика. Артета с Арсеналом добился клубного рекорда
Рекорд-компания для Мудрика. Артета с Арсеналом добился клубного рекорда
10.01.2023, 16:26 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности