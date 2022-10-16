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  4. ВИДЕО. Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами в купальнике
WTA
16 октября 2022, 14:14 | Обновлено 16 октября 2022, 14:29
2827
0

ВИДЕО. Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами в купальнике

Марианна Закарлюк в идеальной форме

16 октября 2022, 14:14 | Обновлено 16 октября 2022, 14:29
2827
0
ВИДЕО. Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами в купальнике
Инстаграм Марианны Закарлюк

Украинская теннисистка Марианна Закарлюк в порадовала своих подписчиков в инстаграме коротким видео в красном купальнике.

Марианна сейчас находится в Австралии, где выступает на турнирах ITF.

К сожалению, большими успехами на корте Закарлюк в последнее время похвастаться не может. На данный момент она занимает 824-ю позицию в мировом рейтинге.

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