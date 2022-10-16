ВИДЕО. Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами в купальнике

Украинская теннисистка Марианна Закарлюк в порадовала своих подписчиков в инстаграме коротким видео в красном купальнике.

Марианна сейчас находится в Австралии, где выступает на турнирах ITF.

К сожалению, большими успехами на корте Закарлюк в последнее время похвастаться не может. На данный момент она занимает 824-ю позицию в мировом рейтинге.