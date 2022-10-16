WTA16 октября 2022, 14:14 | Обновлено 16 октября 2022, 14:29
2827
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ВИДЕО. Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами в купальнике
Марианна Закарлюк в идеальной форме
16 октября 2022, 14:14 | Обновлено 16 октября 2022, 14:29
2827
0
Украинская теннисистка Марианна Закарлюк в порадовала своих подписчиков в инстаграме коротким видео в красном купальнике.
Марианна сейчас находится в Австралии, где выступает на турнирах ITF.
К сожалению, большими успехами на корте Закарлюк в последнее время похвастаться не может. На данный момент она занимает 824-ю позицию в мировом рейтинге.
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