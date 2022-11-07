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  4. Володько выиграла парный титул на 60-тысячнике в Колумбии
WTA
07 ноября 2022, 10:14 |
558
1

Володько выиграла парный титул на 60-тысячнике в Колумбии

Катерина добыла победу в Барранкилье

07 ноября 2022, 10:14 |
558
1
Володько выиграла парный титул на 60-тысячнике в Колумбии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) стала победительницей парных соревнований на турнире ITF W60 в Барранкилье (Колумбия).

В воскресенье украинка и Тимеа Бабош из Венгрии, посеянные под первым номером, провели два матча и в обоих праздновали победу. В полуфинале удалось обыграть немецкий тандем Луиза Майер Ауф Дер Хайде/Анджелина Вирджес. В финале были обыграны Каролина Алвеш из Бразилии и украинка Валерия Страхова.

В текущем сезоне Катерина уже брала парный титул на 60-тысячнике ITF. Это случилось в американском Лексингтоне.

Барранкилья. Полуфинал
Катерина Володько / Тимеа Бабош – Луиза Майер Ауф Дер Хайде / Анджелина Вирджес – 6:3, 6:3

Барранкилья. Финал
Катерина Володько / Тимеа Бабош – Каролина Алвеш / Валерия Страхова – 3:6, 7:5, 10-7

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Катерина Володько (Бондаренко) ITF Барранкилья Тимеа Бабош Валерия Страхова Каролина Алвеш Анджелина Вирджес Луиза Майер Ауф Дер Хайде
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Источник Sport.ua
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vv691
що за відеоплеєри ви даєте непрацюючі краще не позортесь
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