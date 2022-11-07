Володько выиграла парный титул на 60-тысячнике в Колумбии
Катерина добыла победу в Барранкилье
Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) стала победительницей парных соревнований на турнире ITF W60 в Барранкилье (Колумбия).
В воскресенье украинка и Тимеа Бабош из Венгрии, посеянные под первым номером, провели два матча и в обоих праздновали победу. В полуфинале удалось обыграть немецкий тандем Луиза Майер Ауф Дер Хайде/Анджелина Вирджес. В финале были обыграны Каролина Алвеш из Бразилии и украинка Валерия Страхова.
В текущем сезоне Катерина уже брала парный титул на 60-тысячнике ITF. Это случилось в американском Лексингтоне.
Барранкилья. Полуфинал
Катерина Володько / Тимеа Бабош – Луиза Майер Ауф Дер Хайде / Анджелина Вирджес – 6:3, 6:3
Барранкилья. Финал
Катерина Володько / Тимеа Бабош – Каролина Алвеш / Валерия Страхова – 3:6, 7:5, 10-7
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
Тренер «Манчестер Сити» ответил шведскому форварду