ITF07 августа 2022, 07:09 |
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Украинская теннисистка выиграла парный трофей в США
Катерина Володько вместе с представительницей Индонезии стала триумфатором фьючерса в Лексингтоне
07 августа 2022, 07:09 |
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Украинская теннисистка Катерина Володько выиграла парный фьючерс в Лексингтоне. Ее напарницей была Алдила Сутджиади (Индонезия).
ITF W60. Лексингтон (США). Финал. Пары. Хард
Катерина Володько (Украина)/Алдила Сутджиади (Индонезия) - Джада Харт (США)/Далайна Хюитт (США) - 7:5, 6:3
Из-за дождя в Лексингтоне, матч был сыгран в зале.
Для Катерины это стал первый парный трофей с февраля 2022.
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