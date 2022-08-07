Украинская теннисистка выиграла парный трофей в США

Украинская теннисистка Катерина Володько выиграла парный фьючерс в Лексингтоне. Ее напарницей была Алдила Сутджиади (Индонезия).

ITF W60. Лексингтон (США). Финал. Пары. Хард

Катерина Володько (Украина)/Алдила Сутджиади (Индонезия) - Джада Харт (США)/Далайна Хюитт (США) - 7:5, 6:3

Из-за дождя в Лексингтоне, матч был сыгран в зале.

Для Катерины это стал первый парный трофей с февраля 2022.