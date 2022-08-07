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ITF
07 августа 2022, 07:09 |
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Украинская теннисистка выиграла парный трофей в США

Катерина Володько вместе с представительницей Индонезии стала триумфатором фьючерса в Лексингтоне

07 августа 2022, 07:09 |
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Украинская теннисистка выиграла парный трофей в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Kateryna Volodko

Украинская теннисистка Катерина Володько выиграла парный фьючерс в Лексингтоне. Ее напарницей была Алдила Сутджиади (Индонезия).

ITF W60. Лексингтон (США). Финал. Пары. Хард

Катерина Володько (Украина)/Алдила Сутджиади (Индонезия) - Джада Харт (США)/Далайна Хюитт (США) - 7:5, 6:3

Из-за дождя в Лексингтоне, матч был сыгран в зале.

Для Катерины это стал первый парный трофей с февраля 2022.

 

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Источник Sport.ua
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