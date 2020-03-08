ВИДЕО. Свитолина разбила Аранчу Рус на пути в финал Монтеррея

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№ 7 WTA) продолжает борьбу в одиночном разряде на турнире WTA International в мексиканском Монтеррее. В полуфинале украинка разбила Аранчу Рус (№ 76 WTA) из Нидерландов.
Монтеррей. 1/2 финала
Элина Свитолина (Украина) – Аранчв Рус (Нидерланды) – 6:0, 6:1.
В финале Свитолина сыграет с чешской теннисистой Марией Боузковой (№ 57 WTA).
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A solid performance from the No.1 seed 👊@ElinaSvitolina defeats Rus, 6-0, 6-1, @Abierto_GNP. pic.twitter.com/PeGypRwOKi— WTA (@WTA) March 8, 2020
Источник — Sport.ua
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