21-й тур
Мариуполь
3:0
Ворскла
04.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла разменяла победу над Шахтером на крупное поражение Мариуполю

Три безответных мяча побывали в воротах Дмитрия Резника

  • 04.03.2020 15:55
  • 2860 просмотров
  • 52 комментария
Ворскла разменяла победу над Шахтером на крупное поражение Мариуполю
© ФК Мариуполь

Для хозяев поля эта игра была очень важна с точки зрения продолжения борьбы за место в первой шестерке по итогам двухкругового турнира. Только победа оставляла им шансы на попадание в число лучших клубов страны. С другой стороны «Ворскла» тоже настраивалась на то, чтобы добыть три очка в Мариуполе и подняться выше в турнирной таблице. 

Не успела минутная стрелка совершить оборот на циферблате секундомера арбитра, как подопечные Александра Бабича получили право на перспективный штрафной удар вблизи ворот соперников. Однако распорядиться как следует мячом азовцы в этом эпизоде не смогли. А далее игра пошла на встречных курсах, причем обе команды смело шли вперед большими силами и старалась отвечать атакой на атаку. 

Первый по-настоящему опасный момент в матче создали гости на 17-й минуте. Эдин Шехич справа выполнил навес в район линии вратарской площадки, куда параллельным курсом устремились Руслан Степанюк и Луизао. Более перспективной казалась позиция бразильского легионера, но головой пробил украинец и неточно. Затем в течение примерно трех минут «Мариуполь» выполнил подряд пять (!) угловых ударов, три из которых были достаточно опасными. Так, дважды высоченный защитник полтавского клуба Альюн оказывался в нужном месте, отбивая удары Сергея Чоботенко и Сергея Яворского, а затем Даниил Игнатенко с близкого расстояния пробил головой чуть выше ворот. 

На 22-й минуте мариупольцам удалось нестандартно разыграть ввод мяча в игру из аута. Причем все было сделано так быстро, что уже никто из соперников не мог помешать Дмитрию Мишнёву пробивать прицельно по воротам Дмитрия Резника - мяч разминулся с левой «девяткой» в считанных сантиметрах. И все же именно Мишнёву вскоре удалось открыть счет. 

Произошло это после того как на 32-й минуте Альюн в своей штрафной площади толкнул в спину Андрея Кулакова. Арбитр матча Александр Дердо без промедления указал на одиннадцатиметровую отметку, а Дмитрий Мишнёв четко реализовал пенальти, разведя в разные стороны мяч и вратаря. 

На 36-й минуте снова в штрафной площади гостей сошлись Альюн и Андрей Кулаков. И вновь, как показалось, защитник нарушал правила. Однако на этот раз свисток судьи промолчал и игра продолжилась. В концовке тайма больше атаковала «Ворскла», но до голевых моментов дело так и не дошло. 

В самом начале второго тайма «Мариуполь» увеличил свое преимущество. Андрей Кулаков и Дмитрий Топалов отлично сыграли вблизи линии штрафной площади соперников, последний хладнокровно обыграл Кане и с левой ноги точно пробил в дальний угол ворот Дмитрия Резника. 

Воодушевленные успехом, хозяева поля продолжали много атаковать, причем дважды мог забивать Андрей Кулаков. В первом эпизоде на 52-й минуте он пытался пробить в касание в ближний угол, но ему помешал голкипер гостей. А через четыре минуте форвард «Мариуполя» выбежал один на один с Дмитрием Резником, однако чуть-чуть отпустил мяч от себя и этого хватило вратарю, чтобы отбить мяч. 

Только после этого «Ворскла» пошла вперед большими силами в надежде отыграться. Причем особенно активными были футболисты, которые вышли на замену Артур и Павел Ребенок. Запомнился, к примеру, момент на 60-й минуте, когда Ребенок с лету хотел направить мяч в дальний угол, но пробил неточно. На 68-й минуте Павел уже бил головой, однако удар вышел несильным и Евгений Гальчук легко забрал мяч в руки.  

В дальнейшем на футбольном поле было много борьбы и нарушений правил с обеих сторон, в результате чего Александр Дердо несколько раз доставал из кармана желтую карточку. А на 80-й минуте исход поединка был окончательно решен. После передачи с правого фланга от Дмитрия Мишнёва лучше других в штрафной площади гостей сориентировался Сергей Чоботенко, который в падении точно пробил в правый нижний угол ворот. 

И уже в компенсированное арбитром время за второе предупреждение с поля был удален игрок хозяев поля Назарий Муравский. 

В итоге 3:0 - уверенная победа «Мариуполя» и теперь подопечные Александра Бабича всего лишь на одно очко отстают от «Колоса», занимающего 6 место в турнирной таблице.    

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

Мариуполь – Ворскла – 3:0

Мишнев, 33 (пен.), Топалов, 47, Чоботенко, 80

Мишнев, 35, Муравский, 77, Игнатенко, 84 – Ндиайе, 54, Васин, 70, Кане, 75

Муравский, 90+4 (второе предупреждение)

Мариуполь: Гальчук – Муравский, Чоботенко, Яворский — Корниенко, Игнатенко, Чех, Полегенько – Топалов (Танковский, 73, Федорчук, 78), Мишнев – Кулаков (Фомин, 65).

Ворскла: Резник – Сапай (Ребенок, 46), Ндиайе, Чеснаков, Пердута – Луизао, Пуцлин, Шехич, Кане – Степанюк (Васин, 46), Кулач (Артур, 58).

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).

Удары (в створ): 7 (4) – 8 (2)
Угловые: 8 – 7

МАРИУПОЛЬ-ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Istm
    online
      Istm, 04.03.2020 17:25
    0
    Shevchenka2019, 04.03.2020 17:20
    Виконавчий директор СК Дніпро-1 Андрій Русол скептично оцінив шанси виступу новачка УПЛ на євроарені наступного сезону.
    "У регламенті УЄФА чітко вказано, що на момент старту сезону, в якому клуб ліцензується в єврокубки, йому повинно бути 3 роки. А ми, як юридична особа, існуємо 2 роки і 3 місяці",
    Засновано 10 березня 2017 року
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 04.03.2020 17:22
    0
    Shevchenka2019, 04.03.2020 17:18
    Учі матчасть...скільки клуб має мати років,щоб міг грати в єврокубках...? Малий,йди вчи уроки)
    нє, я математику ще на перерві списав, а з мови нічого не задавали!
    Ссылка
    paryc
      paryc, 04.03.2020 17:21
    +1
    Фу от кротов потянуло вонючеми подгузниками.
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 04.03.2020 17:20
    0
    Istm, 04.03.2020 17:17
    А це ж чому?
    Виконавчий директор СК Дніпро-1 Андрій Русол скептично оцінив шанси виступу новачка УПЛ на євроарені наступного сезону.
    "У регламенті УЄФА чітко вказано, що на момент старту сезону, в якому клуб ліцензується в єврокубки, йому повинно бути 3 роки. А ми, як юридична особа, існуємо 2 роки і 3 місяці",
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 04.03.2020 17:20
    -1
    jekаfunny, 04.03.2020 17:15
    Странно твой сосед по палате в Кащенко , Serg_kr , утверждал что это Днепр -1 сливал Динамо
    А оказывается наоборот ?
    Может пора уже определится свой загаражной шайкой, какую галиматью нести
    У Моники Левински перерыв от пососулек Чем занять себя в перерыве?? Она решила вбросить пару кило дерьма на вентилятор
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 04.03.2020 17:19
    0
    Istm, 04.03.2020 17:04
    Максимов не катав. Ворскла катала.
    А Максимов на сьогодні то не Ворскла? Чи ти вважаеш що він зовсім не розбираєтья в гравцях???У нього всі команди були непоступливі .
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.03.2020 17:18
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 04.03.2020 16:55
    Как же у Динамофанов бомбит с того что Мариуполь может стать 6-м! Загляденье! Вы бы радовались этому - будет у вас побольше оправданий почему проиграли чемпионат. Не потому что на дистанции вы никакие и оба очных матча Шахтеру проиграли - нет, это потому что Мариуполь в 6-ке был)))
    Проиграли мы чемпионат из-за самодуров в руководстве
    Но причём тут это что Ахметов содержит два клуба в одной лиге ?
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 04.03.2020 17:18
    +2
    Istm, 04.03.2020 17:17
    А це ж чому?
    Учі матчасть...скільки клуб має мати років,щоб міг грати в єврокубках...? Малий,йди вчи уроки)
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 04.03.2020 17:17
    0
    Shevchenka2019, 04.03.2020 17:14
    Дніпро1 НЕ МОЖЕ ГРАТИ В ЄВРОКУБКАХ!!!
    А це ж чому?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.03.2020 17:15
    0
    Frankov, 04.03.2020 16:59
    Та что ты им доказываешь,муSSора сами специально слили Днепру,и теперь думают что все такие мрази как они.
    Странно твой сосед по палате в Кащенко , Serg_kr , утверждал что это Днепр -1 сливал Динамо
    А оказывается наоборот ?
    Может пора уже определится свой загаражной шайкой, какую галиматью нести
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 04.03.2020 17:14
    0
    Istm, 04.03.2020 17:03
    попробуйте хоть немного подумать (может получится).
    с Мариуполя в еврокубках толку ноль. А вот Днепр возможно мог бы пободаться.
    Дніпро1 НЕ МОЖЕ ГРАТИ В ЄВРОКУБКАХ!!!
    Ссылка
    Vlato0709
      Vlato0709, 04.03.2020 17:11
    -3
    Istm, 04.03.2020 17:03
    попробуйте хоть немного подумать (может получится).
    с Мариуполя в еврокубках толку ноль. А вот Днепр возможно мог бы пободаться.
    Ты такое заключение сделал исходя из того, что Днепр-1 выиграл у Динамо. Тогда , конечно, можно ставить Днепр-1 на уровень Лугано.
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 04.03.2020 17:04
    +2
    kvv1404, 04.03.2020 16:37
    Всім інспірологам присвячується - Максимов ніколи не катав договорняки!!! Ворскла просто видохлася в грі проти Шахтаря,тим більше що грали через 2 дня на третій!!!
    Максимов не катав. Ворскла катала.
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 04.03.2020 17:03
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 04.03.2020 16:55
    Как же у Динамофанов бомбит с того что Мариуполь может стать 6-м! Загляденье! Вы бы радовались этому - будет у вас побольше оправданий почему проиграли чемпионат. Не потому что на дистанции вы никакие и оба очных матча Шахтеру проиграли - нет, это потому что Мариуполь в 6-ке был)))
    попробуйте хоть немного подумать (может получится).
    с Мариуполя в еврокубках толку ноль. А вот Днепр возможно мог бы пободаться.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.03.2020 17:00
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 04.03.2020 16:55
    Как же у Динамофанов бомбит с того что Мариуполь может стать 6-м! Загляденье! Вы бы радовались этому - будет у вас побольше оправданий почему проиграли чемпионат. Не потому что на дистанции вы никакие и оба очных матча Шахтеру проиграли - нет, это потому что Мариуполь в 6-ке был)))
    Вы Идиот?))))
    Чему радоваться. Лучше бы колос или Днепр был бы. Ах да для Шахтера и его болел конечно лучше.
    Ссылка
    Frankov
      Frankov, 04.03.2020 16:59
    -3
    Vlato0709, 04.03.2020 16:42
    Вы забыли, что Мариуполь отобрал в этом чемпионате очки у Шахтера.
    Та что ты им доказываешь,муSSора сами специально слили Днепру,и теперь думают что все такие мрази как они.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 04.03.2020 16:55
    -3
    Как же у Динамофанов бомбит с того что Мариуполь может стать 6-м! Загляденье! Вы бы радовались этому - будет у вас побольше оправданий почему проиграли чемпионат. Не потому что на дистанции вы никакие и оба очных матча Шахтеру проиграли - нет, это потому что Мариуполь в 6-ке был)))
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.03.2020 16:51
    +2
    И кто этого не знал? Шахтёр для этого и сдал Ворскле игру. Теперь выиграют у Днепра, а потом у Колоса. Хотя есть вариант договорняка с Днепром, чтоб протянуть в шестерку Арендуполь.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.03.2020 16:50
    +8
    Респект спорт.юа за заголовок. Вы молодцы
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 04.03.2020 16:48
    +4
    Vlato0709, 04.03.2020 16:47
    Ты идиот, я еще раз напоминаю, что Мариуполь в этом чемпионате отобрал очки у Шахтера, так какой он фармклуб.
    Число орендованих в студію...чи засциш?)))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.03.2020 16:50
    +8
    Респект спорт.юа за заголовок. Вы молодцы
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 04.03.2020 16:02
    +7
    Заголовок повністю правильний.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 04.03.2020 16:43
    +5
    BekXan, 04.03.2020 16:22
    Ребятки посмотрите таблицу где Ворскла и какой у неё уровень)))Вы серьёзно считаете на данный момент что команда может что то кому то серьёзно противопоставить в первой шестёрке?)Кругом заговоры))))
    но Шахтеру то в прошлом туре противопоставила.
    и киевлянам в позапрошлрм изрядно нервы попортила
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 04.03.2020 16:22
    +5
    Ось наступний тур, після Шахтаря, все показав і розказав... і вже Максимов не подаватиме високі лозунги «Ми були впевнені, що обіграємо Динамо і Шахтар....»
    Ссылка
    lviv-999
    online
      lviv-999, 04.03.2020 16:12
    +5
    Ворскла і Максимов в своєму репертуарі.Він ще після першого матчу з Дніпром 1 коли їм лєвий пеналь поставили сказав що зрозумів як грати в нашій Базар Лізі.І пішло поїхало.Домашнє судівство(((!!.Договорняк з Ахмєтов компані.!!!
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 04.03.2020 16:48
    +4
    Vlato0709, 04.03.2020 16:47
    Ты идиот, я еще раз напоминаю, что Мариуполь в этом чемпионате отобрал очки у Шахтера, так какой он фармклуб.
    Число орендованих в студію...чи засциш?)))
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 04.03.2020 16:17
    +4
    BekXan, 04.03.2020 16:14
    Оу как всё запущено весеннее обострение полным ходом))
    Ти ржеш,а щойно твоя тіпа команда ПРОГРАЛА...ти в не паришся,клоун...що лі?)))
    Ссылка
    Oles Khorungiy
    online
      Oles Khorungiy, 04.03.2020 16:11
    +4
    Скорее всего, Максимову разрешили обыграть шахтер в обмен на слив мариуполю
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 04.03.2020 16:21
    +3
    BekXan, 04.03.2020 16:20
    А ты реально думаешь что Марик выйдет в ЛЕ в той шестёрке с такой игрой?
    Главное чтобы этот грязный подгузник не попал в 6ку остальное не имеет значения
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 04.03.2020 16:00
    +3
    Гарно РОЗІГРАЛИ, кроти злили Ворсклі, щоб Ворскла ЙМОВІРНО злила ОРЕНДАРЮ, перша шістка і майже у кишені - "браво федерація", уся надія на Дніпро1
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 04.03.2020 17:18
    +2
    Istm, 04.03.2020 17:17
    А це ж чому?
    Учі матчасть...скільки клуб має мати років,щоб міг грати в єврокубках...? Малий,йди вчи уроки)
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 04.03.2020 17:04
    +2
    kvv1404, 04.03.2020 16:37
    Всім інспірологам присвячується - Максимов ніколи не катав договорняки!!! Ворскла просто видохлася в грі проти Шахтаря,тим більше що грали через 2 дня на третій!!!
    Максимов не катав. Ворскла катала.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.03.2020 17:00
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 04.03.2020 16:55
    Как же у Динамофанов бомбит с того что Мариуполь может стать 6-м! Загляденье! Вы бы радовались этому - будет у вас побольше оправданий почему проиграли чемпионат. Не потому что на дистанции вы никакие и оба очных матча Шахтеру проиграли - нет, это потому что Мариуполь в 6-ке был)))
    Вы Идиот?))))
    Чему радоваться. Лучше бы колос или Днепр был бы. Ах да для Шахтера и его болел конечно лучше.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.03.2020 16:51
    +2
    И кто этого не знал? Шахтёр для этого и сдал Ворскле игру. Теперь выиграют у Днепра, а потом у Колоса. Хотя есть вариант договорняка с Днепром, чтоб протянуть в шестерку Арендуполь.
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 04.03.2020 16:16
    +2
    BekXan, 04.03.2020 16:15
    Ты хоть сам понял что написал и веришь в ту чушь?
    Чушь это может для тебя, если ты веришь в розовых пони и независимый клуб ФК Мариуполь
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 04.03.2020 16:14
    +2
    BekXan, 04.03.2020 16:07
    А Шахтёр так париться про ту 6 ку а особенно за чемпионство.Так париться )))Секта свидетелей заговоров))
    Конечно, парится. То ли своих арендованных обкатывать с топ-шестеркой, то ли с лузерами типа Ворсклы и Карпат..
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 04.03.2020 16:01
    +2
    Трьох в першу лігу...шухтьор,що здав ВОРСКЛІ,щоб та здала Маріку.... Всіх трьох в 1 лігу!!!!
    Ссылка
    paryc
      paryc, 04.03.2020 17:21
    +1
    Фу от кротов потянуло вонючеми подгузниками.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.03.2020 17:18
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 04.03.2020 16:55
    Как же у Динамофанов бомбит с того что Мариуполь может стать 6-м! Загляденье! Вы бы радовались этому - будет у вас побольше оправданий почему проиграли чемпионат. Не потому что на дистанции вы никакие и оба очных матча Шахтеру проиграли - нет, это потому что Мариуполь в 6-ке был)))
    Проиграли мы чемпионат из-за самодуров в руководстве
    Но причём тут это что Ахметов содержит два клуба в одной лиге ?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 04.03.2020 16:47
    +1
    Vlato0709, 04.03.2020 16:42
    Вы забыли, что Мариуполь отобрал в этом чемпионате очки у Шахтера.
    чего уж мелочиться？ вырвал！практически упустив победу - Шахтер успел отскочить
    .....
    так уж и отобрал. просто старшие кроты с барского плеча дали поносить
    Ссылка
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