Ворскла разменяла победу над Шахтером на крупное поражение Мариуполю

Для хозяев поля эта игра была очень важна с точки зрения продолжения борьбы за место в первой шестерке по итогам двухкругового турнира. Только победа оставляла им шансы на попадание в число лучших клубов страны. С другой стороны «Ворскла» тоже настраивалась на то, чтобы добыть три очка в Мариуполе и подняться выше в турнирной таблице.

Не успела минутная стрелка совершить оборот на циферблате секундомера арбитра, как подопечные Александра Бабича получили право на перспективный штрафной удар вблизи ворот соперников. Однако распорядиться как следует мячом азовцы в этом эпизоде не смогли. А далее игра пошла на встречных курсах, причем обе команды смело шли вперед большими силами и старалась отвечать атакой на атаку.

Первый по-настоящему опасный момент в матче создали гости на 17-й минуте. Эдин Шехич справа выполнил навес в район линии вратарской площадки, куда параллельным курсом устремились Руслан Степанюк и Луизао. Более перспективной казалась позиция бразильского легионера, но головой пробил украинец и неточно. Затем в течение примерно трех минут «Мариуполь» выполнил подряд пять (!) угловых ударов, три из которых были достаточно опасными. Так, дважды высоченный защитник полтавского клуба Альюн оказывался в нужном месте, отбивая удары Сергея Чоботенко и Сергея Яворского, а затем Даниил Игнатенко с близкого расстояния пробил головой чуть выше ворот.

На 22-й минуте мариупольцам удалось нестандартно разыграть ввод мяча в игру из аута. Причем все было сделано так быстро, что уже никто из соперников не мог помешать Дмитрию Мишнёву пробивать прицельно по воротам Дмитрия Резника - мяч разминулся с левой «девяткой» в считанных сантиметрах. И все же именно Мишнёву вскоре удалось открыть счет.

Произошло это после того как на 32-й минуте Альюн в своей штрафной площади толкнул в спину Андрея Кулакова. Арбитр матча Александр Дердо без промедления указал на одиннадцатиметровую отметку, а Дмитрий Мишнёв четко реализовал пенальти, разведя в разные стороны мяч и вратаря.

На 36-й минуте снова в штрафной площади гостей сошлись Альюн и Андрей Кулаков. И вновь, как показалось, защитник нарушал правила. Однако на этот раз свисток судьи промолчал и игра продолжилась. В концовке тайма больше атаковала «Ворскла», но до голевых моментов дело так и не дошло.

В самом начале второго тайма «Мариуполь» увеличил свое преимущество. Андрей Кулаков и Дмитрий Топалов отлично сыграли вблизи линии штрафной площади соперников, последний хладнокровно обыграл Кане и с левой ноги точно пробил в дальний угол ворот Дмитрия Резника.

Воодушевленные успехом, хозяева поля продолжали много атаковать, причем дважды мог забивать Андрей Кулаков. В первом эпизоде на 52-й минуте он пытался пробить в касание в ближний угол, но ему помешал голкипер гостей. А через четыре минуте форвард «Мариуполя» выбежал один на один с Дмитрием Резником, однако чуть-чуть отпустил мяч от себя и этого хватило вратарю, чтобы отбить мяч.

Только после этого «Ворскла» пошла вперед большими силами в надежде отыграться. Причем особенно активными были футболисты, которые вышли на замену Артур и Павел Ребенок. Запомнился, к примеру, момент на 60-й минуте, когда Ребенок с лету хотел направить мяч в дальний угол, но пробил неточно. На 68-й минуте Павел уже бил головой, однако удар вышел несильным и Евгений Гальчук легко забрал мяч в руки.

В дальнейшем на футбольном поле было много борьбы и нарушений правил с обеих сторон, в результате чего Александр Дердо несколько раз доставал из кармана желтую карточку. А на 80-й минуте исход поединка был окончательно решен. После передачи с правого фланга от Дмитрия Мишнёва лучше других в штрафной площади гостей сориентировался Сергей Чоботенко, который в падении точно пробил в правый нижний угол ворот.

И уже в компенсированное арбитром время за второе предупреждение с поля был удален игрок хозяев поля Назарий Муравский.

В итоге 3:0 - уверенная победа «Мариуполя» и теперь подопечные Александра Бабича всего лишь на одно очко отстают от «Колоса», занимающего 6 место в турнирной таблице.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.



Мариуполь – Ворскла – 3:0



Мишнев, 33 (пен.), Топалов, 47, Чоботенко, 80



Мишнев, 35, Муравский, 77, Игнатенко, 84 – Ндиайе, 54, Васин, 70, Кане, 75



Муравский, 90+4 (второе предупреждение)



Мариуполь: Гальчук – Муравский, Чоботенко, Яворский — Корниенко, Игнатенко, Чех, Полегенько – Топалов (Танковский, 73, Федорчук, 78), Мишнев – Кулаков (Фомин, 65).

Ворскла: Резник – Сапай (Ребенок, 46), Ндиайе, Чеснаков, Пердута – Луизао, Пуцлин, Шехич, Кане – Степанюк (Васин, 46), Кулач (Артур, 58).



Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)



Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).



Удары (в створ): 7 (4) – 8 (2)

Угловые: 8 – 7

МАРИУПОЛЬ-ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 9°C