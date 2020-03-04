Украинская Премьер-лига. 21-й тур.



Мариуполь – Ворскла – 3:0



Мишнев, 33 (пен.), Топалов, 47, Чоботенко, 80



Мишнев, 35, Муравский, 77, Игнатенко, 84 – Ндиайе, 54, Васин, 70, Кане, 75



Муравский, 90+4 (второе предупреждение)



Мариуполь: Гальчук – Муравский, Чоботенко, Яворский — Корниенко, Игнатенко, Чех, Полегенько – Топалов (Танковский, 73, Федорчук, 78), Мишнев – Кулаков (Фомин, 65).



Запасные: Поспелов, Тищенко, Горбунов, Чурко.

Ворскла: Резник – Сапай (Ребенок, 46), Ндиайе, Чеснаков, Пердута – Луизао, Пуцлин, Шехич, Кане – Степанюк (Васин, 46), Кулач (Артур, 58).



Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Якубу.



Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)



Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+4 мин. КРАСНАЯ! Муравский отмахнулся от соперника у левой границы своей штрафной!



90+3 мин. МОМЕНТ! Резник бросился на амбразуру в моменте с ударом Фомина с острого угла на левом фланге!



90 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через три минуты.



89 мин. Шехич отдавал прострел/удар с правого фланга штрафной, но никто из партнеров не успевал, а мяч в створ так и не пошел.



87 мин. Вместе с мячом по правому флангу убежал Пердута.



84 мин. Грубый подкат Игнатенко у левого угла штрафной хозяев поля против Чеснакова был отмечен предупреждением.



82 мин. Мощная подача Кане с правого фланга отправила мяч над воротами.



80 мин. ГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Точный удар Чоботенко слету в одно касание из центра штрафной после подачи Мишнева с правого фланга ставит точку в поединке!



78 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Танковский не смог продолжить игру после своего падения после фола Кане. Вместо него Федорчук.



77 мин. Муравский с желтой после своего грубого подката против Луизао на левом фланге атаки полтавчан.



75 мин. Кане сзади наступил на ногу Танковскому вблизи к центру поля. Или это симуляция?



73 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Топалов был заменен на Танковского.



70 мин. Васин разочаровался в своих силах после потери мяча на левом фланге атаки, после чего грубо снес с ног Топалова. Желтая.



68 мин. Ударом головой завершал навес с правого фланга Ребенок, но смог лишь отправить мяч в руки голкиперу.



67 мин. Грубым фолом завершился подкат Фомина в чужой штрафной против Пердуты.



65 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Вместо Кулакова игру продолжит Фомин.



63 мин. Пердута простреливал с правого фланга, но Корниенко лег в подкате под этот пас.



60 мин. МОМЕНТ! Над перекладиной отправил мяч Ребенок хлестким ударом слету после подачи с правого фланга на дальний угол вратарской!



59 мин. Передача на левый фланг в направлении рывка Корниенко оказалась слишком сильной.



58 мин. ЗАМЕНА У ВОРСКЛЫ. Артур вышел на поле вместо Кулача.



57 мин. МОМЕНТ! Сейв от Резника и провал выхода один на один через правый фланг от Кулакова! Где удар?!



56 мин. Попытка прострела Луизао с левого фланга пришлась в руки голкиперу.



54 мин. Толкал Альюн в спину Топалова на правом фланге атаки хозяев. Без желтой не обошлось.



52 мин. ОПАСНО! Резник нырнул в ноги Кулакову, который хотел уже пробивать в одно касание после передачи с левого фланга на ближний угол вратарской!



49 мин. Штрафной удар на левом фланге удалось заработать Васину.



47 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Быстро разыгранный штрафной в центре поля со стороны хозяев доставил мяч к штрафной для Кулакова, который, несмотря на фол со стороны соперников, успел отдать пас на Топалова, а Дмитрий точным ударом вложил мяч под левую штангу!



46 мин. ДВЕ ЗАМЕНЫ У ВОРСКЛЫ. Вместо Сапая и Степанюка игру после перерыва продолжат Ребенок и Васин, соответственно.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Штрафным будут завершать хозяева первый тайм. На правом фланге.



45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.



45 мин. Дважды за одну атаку пыталась загрузить мяч в штрафную соперников с флангов Ворскла, но защитники и голкипер справились с угрозой.



43 мин. Шехич пробил со штрафного что есть сил, но отправил мяч лишь в сторону трибун за воротами.



42 мин. Яворский сфолил в верховой борьбе против Кулача в центре поля.



40 мин. Как у нас тут все напряженно! Стоило Дердо неправильно назначить аут, как взорвались все присутствующие на мероприятии лица!



38 мин. Шехич прорвался по правому флангу, отдал в центр штрафной на Степанюка, но у форварда не задался удар в одно касание!



36 мин. Альюн мог и еще одно пенальти привезти в свои ворота! Вновь Кулаков подставился под его фол, но арбитр пропустил эпизод!



35 мин. Желтую получил Мишнев за удержание Пуцлина во время рывка соперника в центре поля.



33 мин. ГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Мариуполь вышел вперед за счет точно удара Мишнева под левую штангу с пенальти!



32 мин. ПЕНАЛЬТИ! Кулаков упал в чужой штрафной после толчка в спину от Альюна!



30 мин. ОПАСНО! В последний момент перед ударом слету от Луизао успел у того снять мяч с ноги Полегенько! Дело было у левого угла вратарской.



29 мин. Ворскла мало атакует, но в обороне демонстрирует должный уровень слаженности.



27 мин. Подкат Яворского позволил защитнику остановить прострел Шехича с правого фланга штрафной.



26 мин. Без фола удалось Муравскому остановить рывок Луизао к правому флангу штрафной. Пусть и не совсем чисто он это сделал.



25 мин. Топалов попал в оффсайд после передачи в глубину правого фланга.



24 мин. Мощно, но неточно, пробил Кулаков с дальней дистанции.



24 мин. Резник смело пошел обыгрывать Кулакова за пределами штрафной!



22 мин. МОМЕНТ! Мишнев пробил в сетку с внешней стороны у левой девятки после классного вбрасывания из-за боковой в левую половину штрафной гостей!



21 мин. МОМЕНТ! Игнатенко завершил серию из пяти подряд подач с углового на левом фланге ударом головой над перекладиной!



19 мин. МОМЕНТЫ! Альюн в ударе! Два подряд сейва от защитника после ударов с предельно близкой дистанции от Чоботенко и Яворского при подачах с углового на левом фланге!



18 мин. Топалов подавал с левого фланга, но Альюн был первым из игроков в штрафной на мяче.



17 мин. ОПАСНО! Шехич прекрасно подал с правого фланга, но Степанюк решил тянуть одеяло на себя, и ужасным ударом головой лишил возможности Луизао расстрелять чужие ворота!



15 мин. В оффсайд попал Кулаков практически в центре поля.



14 мин. Как-то с опаской бежал Степанюк в глубину правого фланга, вот и не успел к мячу после паса Кулача.



13 мин. Гальчук успел рывком опередить на мяче Степанюка в штрафной при передаче с левого фланга.



12 мин. Резник забрал мяч в руки после подачи Корниенко с левого фланга.



11 мин. Качественная провокация фола со стороны соперника от Кулакова на правом фланге обороны.



9 мин. Пуцлин был вынужден пожарить под натиском соперников, но в конечном итоге мяч пришел в руки Гальчуку.



8 мин. Прорывался Корниенко по левому флангу, но Пердута качественно исполнил подкат.



7 мин. Кане завязал ноги Игнатенко в центре поля неудачным отбором.



6 мин. Перекатывают мяч полтавчане на своей половине поля.



5 мин. Кулаков рухнул на газон в чужой вратарской после прострела Корниенко. Без фола?!



4 мин. Очень агрессивен коллектив Бабича на первых минутах.



2 мин. Против Луизао были нарушены правила во время подачи со штрафного во владения гостей.



1 мин. Альюн не проснулся! И уже привез штрафной перед владениями своей команды, не заметив рывок из-за спины от Кулакова!



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В среду, 4-го марта, состоится поединок двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» сразится против полтавской «Ворсклы». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В. Бойко, начало в 14:00.

Одной из главных сенсаций прошлого тура национального первенства стала агрессивная игра коллектива Юрия Максимова против действующего чемпиона Украины. «Ворскла» минимально одолела «Шахтер», но даже такой результат не мог позволить полтавчанам покинуть нижнюю половину турнирной таблицы. А вот подопечные Александра Бабича, несмотря на очередное поражение, еще оставляют за собой шансы побороться за лучшие места. Осталось два тура до деления команд на шестерки, и если «Мариуполь» уступит, то потеряет все шансы попасть в верхнюю половину.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Мариуполем» и «Ворсклой».