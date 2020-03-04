21-й тур
Мариуполь
3:0
Ворскла
04.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Ворскла – 3:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги

  • 04.03.2020 13:55
  • 12582 просмотра
  • 44 комментария
Мариуполь – Ворскла – 3:0. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

Мариуполь – Ворскла – 3:0

Мишнев, 33 (пен.), Топалов, 47, Чоботенко, 80

Мишнев, 35, Муравский, 77, Игнатенко, 84 – Ндиайе, 54, Васин, 70, Кане, 75

Муравский, 90+4 (второе предупреждение)

Мариуполь: Гальчук – Муравский, Чоботенко, Яворский — Корниенко, Игнатенко, Чех, Полегенько – Топалов (Танковский, 73, Федорчук, 78), Мишнев – Кулаков (Фомин, 65).

Запасные: Поспелов, Тищенко, Горбунов, Чурко.

Ворскла: Резник – Сапай (Ребенок, 46), Ндиайе, Чеснаков, Пердута – Луизао, Пуцлин, Шехич, Кане – Степанюк (Васин, 46), Кулач (Артур, 58).

Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Якубу.

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).

МАТЧ ОКОНЧЕН!

 90+4 мин. КРАСНАЯ! Муравский отмахнулся от соперника у левой границы своей штрафной!

90+3 мин. МОМЕНТ! Резник бросился на амбразуру в моменте с ударом Фомина с острого угла на левом фланге!

90 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через три минуты.

89 мин. Шехич отдавал прострел/удар с правого фланга штрафной, но никто из партнеров не успевал, а мяч в створ так и не пошел.

87 мин. Вместе с мячом по правому флангу убежал Пердута.

 84 мин. Грубый подкат Игнатенко у левого угла штрафной хозяев поля против Чеснакова был отмечен предупреждением.

82 мин. Мощная подача Кане с правого фланга отправила мяч над воротами.

 80 мин. ГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Точный удар Чоботенко слету в одно касание из центра штрафной после подачи Мишнева с правого фланга ставит точку в поединке!

 78 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Танковский не смог продолжить игру после своего падения после фола Кане. Вместо него Федорчук.

 77 мин. Муравский с желтой после своего грубого подката против Луизао на левом фланге атаки полтавчан.

 75 мин. Кане сзади наступил на ногу Танковскому вблизи к центру поля. Или это симуляция?

 73 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Топалов был заменен на Танковского.

 70 мин. Васин разочаровался в своих силах после потери мяча на левом фланге атаки, после чего грубо снес с ног Топалова. Желтая.

68 мин. Ударом головой завершал навес с правого фланга Ребенок, но смог лишь отправить мяч в руки голкиперу.

67 мин. Грубым фолом завершился подкат Фомина в чужой штрафной против Пердуты.

 65 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Вместо Кулакова игру продолжит Фомин.

63 мин. Пердута простреливал с правого фланга, но Корниенко лег в подкате под этот пас.

60 мин. МОМЕНТ! Над перекладиной отправил мяч Ребенок хлестким ударом слету после подачи с правого фланга на дальний угол вратарской!

59 мин. Передача на левый фланг в направлении рывка Корниенко оказалась слишком сильной.

 58 мин. ЗАМЕНА У ВОРСКЛЫ. Артур вышел на поле вместо Кулача.

57 мин. МОМЕНТ! Сейв от Резника и провал выхода один на один через правый фланг от Кулакова! Где удар?!

56 мин. Попытка прострела Луизао с левого фланга пришлась в руки голкиперу.

 54 мин. Толкал Альюн в спину Топалова на правом фланге атаки хозяев. Без желтой не обошлось.

52 мин. ОПАСНО! Резник нырнул в ноги Кулакову, который хотел уже пробивать в одно касание после передачи с левого фланга на ближний угол вратарской!

49 мин. Штрафной удар на левом фланге удалось заработать Васину.

 47 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Быстро разыгранный штрафной в центре поля со стороны хозяев доставил мяч к штрафной для Кулакова, который, несмотря на фол со стороны соперников, успел отдать пас на Топалова, а Дмитрий точным ударом вложил мяч под левую штангу!

46 мин. ДВЕ ЗАМЕНЫ У ВОРСКЛЫ. Вместо Сапая и Степанюка игру после перерыва продолжат Ребенок и Васин, соответственно.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Штрафным будут завершать хозяева первый тайм. На правом фланге.

45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.

45 мин. Дважды за одну атаку пыталась загрузить мяч в штрафную соперников с флангов Ворскла, но защитники и голкипер справились с угрозой.

43 мин. Шехич пробил со штрафного что есть сил, но отправил мяч лишь в сторону трибун за воротами.

42 мин. Яворский сфолил в верховой борьбе против Кулача в центре поля.

40 мин. Как у нас тут все напряженно! Стоило Дердо неправильно назначить аут, как взорвались все присутствующие на мероприятии лица!

38 мин. Шехич прорвался по правому флангу, отдал в центр штрафной на Степанюка, но у форварда не задался удар в одно касание!

36 мин. Альюн мог и еще одно пенальти привезти в свои ворота! Вновь Кулаков подставился под его фол, но арбитр пропустил эпизод!

 35 мин. Желтую получил Мишнев за удержание Пуцлина во время рывка соперника в центре поля.

 33 мин. ГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Мариуполь вышел вперед за счет точно удара Мишнева под левую штангу с пенальти!

32 мин. ПЕНАЛЬТИ! Кулаков упал в чужой штрафной после толчка в спину от Альюна!

30 мин. ОПАСНО! В последний момент перед ударом слету от Луизао успел у того снять мяч с ноги Полегенько! Дело было у левого угла вратарской.

29 мин. Ворскла мало атакует, но в обороне демонстрирует должный уровень слаженности.

27 мин. Подкат Яворского позволил защитнику остановить прострел Шехича с правого фланга штрафной.

26 мин. Без фола удалось Муравскому остановить рывок Луизао к правому флангу штрафной. Пусть и не совсем чисто он это сделал.

25 мин. Топалов попал в оффсайд после передачи в глубину правого фланга.

24 мин. Мощно, но неточно, пробил Кулаков с дальней дистанции.

24 мин. Резник смело пошел обыгрывать Кулакова за пределами штрафной!

22 мин. МОМЕНТ! Мишнев пробил в сетку с внешней стороны у левой девятки после классного вбрасывания из-за боковой в левую половину штрафной гостей!

21 мин. МОМЕНТ! Игнатенко завершил серию из пяти подряд подач с углового на левом фланге ударом головой над перекладиной!

19 мин. МОМЕНТЫ! Альюн в ударе! Два подряд сейва от защитника после ударов с предельно близкой дистанции от Чоботенко и Яворского при подачах с углового на левом фланге!

18 мин. Топалов подавал с левого фланга, но Альюн был первым из игроков в штрафной на мяче.

17 мин. ОПАСНО! Шехич прекрасно подал с правого фланга, но Степанюк решил тянуть одеяло на себя, и ужасным ударом головой лишил возможности Луизао расстрелять чужие ворота!

15 мин. В оффсайд попал Кулаков практически в центре поля.

14 мин. Как-то с опаской бежал Степанюк в глубину правого фланга, вот и не успел к мячу после паса Кулача.

13 мин. Гальчук успел рывком опередить на мяче Степанюка в штрафной при передаче с левого фланга.

12 мин. Резник забрал мяч в руки после подачи Корниенко с левого фланга.

11 мин. Качественная провокация фола со стороны соперника от Кулакова на правом фланге обороны.

9 мин. Пуцлин был вынужден пожарить под натиском соперников, но в конечном итоге мяч пришел в руки Гальчуку.

8 мин. Прорывался Корниенко по левому флангу, но Пердута качественно исполнил подкат.

7 мин. Кане завязал ноги Игнатенко в центре поля неудачным отбором.

6 мин. Перекатывают мяч полтавчане на своей половине поля.

5 мин. Кулаков рухнул на газон в чужой вратарской после прострела Корниенко. Без фола?!

4 мин. Очень агрессивен коллектив Бабича на первых минутах.

2 мин. Против Луизао были нарушены правила во время подачи со штрафного во владения гостей.

1 мин. Альюн не проснулся! И уже привез штрафной перед владениями своей команды, не заметив рывок из-за спины от Кулакова!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В среду, 4-го марта, состоится поединок двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» сразится против полтавской «Ворсклы». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В. Бойко, начало в 14:00.

Одной из главных сенсаций прошлого тура национального первенства стала агрессивная игра коллектива Юрия Максимова против действующего чемпиона Украины. «Ворскла» минимально одолела «Шахтер», но даже такой результат не мог позволить полтавчанам покинуть нижнюю половину турнирной таблицы. А вот подопечные Александра Бабича, несмотря на очередное поражение, еще оставляют за собой шансы побороться за лучшие места. Осталось два тура до деления команд на шестерки, и если «Мариуполь» уступит, то потеряет все шансы попасть в верхнюю половину.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Мариуполем» и «Ворсклой».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 04.03.2020 15:55
    -1
    Слив защитан
    Ссылка
    lviv-999
    online
      lviv-999, 04.03.2020 15:52
    +1
    Щей Ворскла в перерві і на початку тайму всіх лідерів познімала ((((!!!!.В Максимова давно рильце в пушку.Його не рас з команд дуже дивно виганяли.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 15:52
    -2
    BekXan, 04.03.2020 15:49
    А ты реально думаешь что Мариуполь который рвёться шестёрку проиграв на выезде 4-0 будет дома Ворскле проигрывать?Шахта приехала вторым составом думая обыграть одной левой Ворсклу считая её говном.Но после первого тайм поняли что ошиблись дальше по накатанной плюс настрой Ворсклы.Ещё раньше команда могла проиграть 3-4 аутсайдерам и Выиграть у лидера.Такой фигнёй страдают все команды вышки.Хватить писать эту дичь заговоров что кто то кому то что то.Шахтёру не нада париться в чемпионате потому что чемпионат ДНО !
    раскажи как команда проигравшая абсолютно без игры 2 важных матча подряд вдруг громит команду которая хорошо смотрелась против обоих грандов а не ток кротов? не надо быть адвокатом Ахметова-он себе сам наймет
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 04.03.2020 15:52
    -3
    BekXan, 04.03.2020 15:49
    А ты реально думаешь что Мариуполь который рвёться шестёрку проиграв на выезде 4-0 будет дома Ворскле проигрывать?Шахта приехала вторым составом думая обыграть одной левой Ворсклу считая её говном.Но после первого тайм поняли что ошиблись дальше по накатанной плюс настрой Ворсклы.Ещё раньше команда могла проиграть 3-4 аутсайдерам и Выиграть у лидера.Такой фигнёй страдают все команды вышки.Хватить писать эту дичь заговоров что кто то кому то что то.Шахтёру не нада париться в чемпионате потому что чемпионат ДНО !
    Никуда Мариуполь не рвется. Выполняют команды, которые им придумывает Палкин
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 04.03.2020 15:50
    0
    Al Zolo, 04.03.2020 15:46
    то есть Бенфика-это фуфло на твой взгляд?
    На мой взгляд ты перекручиваешь слова. Бенфика не фуфло, что подтверждает то что я сказал. Если бы жеребьевку проводило ФэФэУ, то Шахтеру попался АПОЭЛ или Клуж
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 04.03.2020 15:49
    +3
    Al Zolo, 04.03.2020 15:42
    давай по серьезному-ты реально веришь что клуб проваливший 2 игры подряд-вдруг собрался и начал выдавать чудеса мастерства? Клуб состоящий на половину из арендованных игроков? Не смеши-в Чернигове стояла задача слить теперь такая задача у полтавчан
    А ты реально думаешь что Мариуполь который рвёться шестёрку проиграв на выезде 4-0 будет дома Ворскле проигрывать?Шахта приехала вторым составом думая обыграть одной левой Ворсклу считая её говном.Но после первого тайм поняли что ошиблись дальше по накатанной плюс настрой Ворсклы.Ещё раньше команда могла проиграть 3-4 аутсайдерам и Выиграть у лидера.Такой фигнёй страдают все команды вышки.Хватить писать эту дичь заговоров что кто то кому то что то.Шахтёру не нада париться в чемпионате потому что чемпионат ДНО !
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 15:46
    +1
    Gwynbleidd, 04.03.2020 15:44
    А что там? Первая 1/8 за хер знает сколько лет?
    то есть Бенфика-это фуфло на твой взгляд?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.03.2020 15:46
    0
    BekXan, 04.03.2020 15:39
    Та тихо ты буйные с палат повыпускали,весеннее обострение))
    То есть то что у нас Упл один большой договорняк это ничего?
    Ну заплатили чтобы Ворскла немного недобегала.
    Отвечу заранее фактов у меня нет.
    Я не внутри раздевалки.
    Но я не верю в такой дисбаланс.
    Ссылка
    SeM077
      SeM077, 04.03.2020 15:45
    0
    Gwynbleidd, 04.03.2020 15:42
    Что бы ни случилось в стране всегда это на пользу Шахтеру Донецк! Удивительно везучая команда! Только когда выезжает в еврокубки, там все происходит ровным счетом наоборот.
    Ага, особено в этом эвросезоне)
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 04.03.2020 15:44
    -1
    Al Zolo, 04.03.2020 15:43
    следишь за ЛЕ?
    А что там? Первая 1/8 за хер знает сколько лет?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 15:43
    +1
    Gwynbleidd, 04.03.2020 15:42
    Что бы ни случилось в стране всегда это на пользу Шахтеру Донецк! Удивительно везучая команда! Только когда выезжает в еврокубки, там все происходит ровным счетом наоборот.
    следишь за ЛЕ?
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 04.03.2020 15:43
    -1
    lviv-999, 04.03.2020 15:33
    Все як я писав після матчу з Шахтою !!!! А тут вже до небес підносили Максимова.Шахтар сам собі забив і весь матч дурака валяв.Тепер борги тре віддавати.
    А ведь похоже на правду. Дали три в обмен на три Марику. А уж те Шахтёру точно отработают
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 04.03.2020 15:43
    0
    dgurkis, 04.03.2020 14:36
    Ай, да, Арендуполь! Ну еще парочку, ребятки!
    Благодарю за службу, товарищи матросы! Наше дело правое! Победа будет за нами!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 15:42
    -3
    BekXan, 04.03.2020 15:38
    судя по коментариям многие забыли на каком месте Ворскла и что команда только наигрывается.И результаты могут быть не предсказуемые.Но палата №6 одарённых и обострённых весной видимо щас особо на голову бёт что всё куплено Шахтёром )).А Ворскла в каждом туре будет выносить всех)Лечитесь,таблеточки принимайте.
    давай по серьезному-ты реально веришь что клуб проваливший 2 игры подряд-вдруг собрался и начал выдавать чудеса мастерства? Клуб состоящий на половину из арендованных игроков? Не смеши-в Чернигове стояла задача слить теперь такая задача у полтавчан
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 04.03.2020 15:42
    -3
    BekXan, 04.03.2020 15:38
    судя по коментариям многие забыли на каком месте Ворскла и что команда только наигрывается.И результаты могут быть не предсказуемые.Но палата №6 одарённых и обострённых весной видимо щас особо на голову бёт что всё куплено Шахтёром )).А Ворскла в каждом туре будет выносить всех)Лечитесь,таблеточки принимайте.
    Что бы ни случилось в стране всегда это на пользу Шахтеру Донецк! Удивительно везучая команда! Только когда выезжает в еврокубки, там все происходит ровным счетом наоборот.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 04.03.2020 15:39
    0
    SeM077, 04.03.2020 15:36
    Да бачу тут всі знатоки теорій заговору, всім Ахметов розказав кого і як спонсорує. Це ж скільки потрібно мати грошей щоб фінансувати 7 клубів УПЛ)). А те що Ворскла грала з Шахтарем і положила там всі сили й ємоції то нічого, на один день менше на відновлення ніж Маріуполь і те що зробив всього 1 заміну в складі порівнюючи з грою проти Шахтаря (при тому що в Маріуполі змінилось 6 гравців) то всі щось не враховують.
    Та тихо ты буйные с палат повыпускали,весеннее обострение))
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 15:38
    +1
    SeM077, 04.03.2020 15:36
    Да бачу тут всі знатоки теорій заговору, всім Ахметов розказав кого і як спонсорує. Це ж скільки потрібно мати грошей щоб фінансувати 7 клубів УПЛ)). А те що Ворскла грала з Шахтарем і положила там всі сили й ємоції то нічого, на один день менше на відновлення ніж Маріуполь і те що зробив всього 1 заміну в складі порівнюючи з грою проти Шахтаря (при тому що в Маріуполі змінилось 6 гравців) то всі щось не враховують.
    расскажи нам-из точно не ахметкиных-это селяне та 2 львовские-за ненадобностью......
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 04.03.2020 15:38
    +1
    судя по коментариям многие забыли на каком месте Ворскла и что команда только наигрывается.И результаты могут быть не предсказуемые.Но палата №6 одарённых и обострённых весной видимо щас особо на голову бёт что всё куплено Шахтёром )).А Ворскла в каждом туре будет выносить всех)Лечитесь,таблеточки принимайте.
    Ссылка
    SeM077
      SeM077, 04.03.2020 15:36
    0
    Да бачу тут всі знатоки теорій заговору, всім Ахметов розказав кого і як спонсорує. Це ж скільки потрібно мати грошей щоб фінансувати 7 клубів УПЛ)). А те що Ворскла грала з Шахтарем і положила там всі сили й ємоції то нічого, на один день менше на відновлення ніж Маріуполь і те що зробив всього 1 заміну в складі порівнюючи з грою проти Шахтаря (при тому що в Маріуполі змінилось 6 гравців) то всі щось не враховують.
    Ссылка
    lviv-999
    online
      lviv-999, 04.03.2020 15:33
    +3
    Все як я писав після матчу з Шахтою !!!! А тут вже до небес підносили Максимова.Шахтар сам собі забив і весь матч дурака валяв.Тепер борги тре віддавати.
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 04.03.2020 14:51
    +4
    Ну,що...злив шухтьор Ворскла,щоб та злила Маріку?))) Клоуни)))
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 04.03.2020 15:49
    +3
    Al Zolo, 04.03.2020 15:42
    давай по серьезному-ты реально веришь что клуб проваливший 2 игры подряд-вдруг собрался и начал выдавать чудеса мастерства? Клуб состоящий на половину из арендованных игроков? Не смеши-в Чернигове стояла задача слить теперь такая задача у полтавчан
    А ты реально думаешь что Мариуполь который рвёться шестёрку проиграв на выезде 4-0 будет дома Ворскле проигрывать?Шахта приехала вторым составом думая обыграть одной левой Ворсклу считая её говном.Но после первого тайм поняли что ошиблись дальше по накатанной плюс настрой Ворсклы.Ещё раньше команда могла проиграть 3-4 аутсайдерам и Выиграть у лидера.Такой фигнёй страдают все команды вышки.Хватить писать эту дичь заговоров что кто то кому то что то.Шахтёру не нада париться в чемпионате потому что чемпионат ДНО !
    Ссылка
    lviv-999
    online
      lviv-999, 04.03.2020 15:33
    +3
    Все як я писав після матчу з Шахтою !!!! А тут вже до небес підносили Максимова.Шахтар сам собі забив і весь матч дурака валяв.Тепер борги тре віддавати.
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 04.03.2020 15:26
    +3
    Стыдоба!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 15:03
    +3
    видимо кроты все-таки втащат дубль в первую 6-ку
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 15:17
    +2
    Trasher311987, 04.03.2020 15:14
    Александрия Ворскла Мариуполь Шахтер Львов Олимпик это одно и тоже
    мне интересен Днепр-1-посмотрим следущий тур
    Ссылка
    lviv-999
    online
      lviv-999, 04.03.2020 15:52
    +1
    Щей Ворскла в перерві і на початку тайму всіх лідерів познімала ((((!!!!.В Максимова давно рильце в пушку.Його не рас з команд дуже дивно виганяли.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 15:46
    +1
    Gwynbleidd, 04.03.2020 15:44
    А что там? Первая 1/8 за хер знает сколько лет?
    то есть Бенфика-это фуфло на твой взгляд?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 15:43
    +1
    Gwynbleidd, 04.03.2020 15:42
    Что бы ни случилось в стране всегда это на пользу Шахтеру Донецк! Удивительно везучая команда! Только когда выезжает в еврокубки, там все происходит ровным счетом наоборот.
    следишь за ЛЕ?
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    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 15:38
    +1
    SeM077, 04.03.2020 15:36
    Да бачу тут всі знатоки теорій заговору, всім Ахметов розказав кого і як спонсорує. Це ж скільки потрібно мати грошей щоб фінансувати 7 клубів УПЛ)). А те що Ворскла грала з Шахтарем і положила там всі сили й ємоції то нічого, на один день менше на відновлення ніж Маріуполь і те що зробив всього 1 заміну в складі порівнюючи з грою проти Шахтаря (при тому що в Маріуполі змінилось 6 гравців) то всі щось не враховують.
    расскажи нам-из точно не ахметкиных-это селяне та 2 львовские-за ненадобностью......
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    BekXan
      BekXan, 04.03.2020 15:38
    +1
    судя по коментариям многие забыли на каком месте Ворскла и что команда только наигрывается.И результаты могут быть не предсказуемые.Но палата №6 одарённых и обострённых весной видимо щас особо на голову бёт что всё куплено Шахтёром )).А Ворскла в каждом туре будет выносить всех)Лечитесь,таблеточки принимайте.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.03.2020 15:24
    +1
    Al Zolo, 04.03.2020 15:17
    мне интересен Днепр-1-посмотрим следущий тур
    А ше Днепр. Ему будет тяжело. Не может быть чтобы 2+2 показало Упл больше чем каналы футбол.
    4:2 выходит
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    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 04.03.2020 15:50
    0
    Al Zolo, 04.03.2020 15:46
    то есть Бенфика-это фуфло на твой взгляд?
    На мой взгляд ты перекручиваешь слова. Бенфика не фуфло, что подтверждает то что я сказал. Если бы жеребьевку проводило ФэФэУ, то Шахтеру попался АПОЭЛ или Клуж
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.03.2020 15:46
    0
    BekXan, 04.03.2020 15:39
    Та тихо ты буйные с палат повыпускали,весеннее обострение))
    То есть то что у нас Упл один большой договорняк это ничего?
    Ну заплатили чтобы Ворскла немного недобегала.
    Отвечу заранее фактов у меня нет.
    Я не внутри раздевалки.
    Но я не верю в такой дисбаланс.
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    SeM077
      SeM077, 04.03.2020 15:45
    0
    Gwynbleidd, 04.03.2020 15:42
    Что бы ни случилось в стране всегда это на пользу Шахтеру Донецк! Удивительно везучая команда! Только когда выезжает в еврокубки, там все происходит ровным счетом наоборот.
    Ага, особено в этом эвросезоне)
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    dgurkis
    online
      dgurkis, 04.03.2020 15:43
    0
    dgurkis, 04.03.2020 14:36
    Ай, да, Арендуполь! Ну еще парочку, ребятки!
    Благодарю за службу, товарищи матросы! Наше дело правое! Победа будет за нами!
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    BekXan
      BekXan, 04.03.2020 15:39
    0
    SeM077, 04.03.2020 15:36
    Да бачу тут всі знатоки теорій заговору, всім Ахметов розказав кого і як спонсорує. Це ж скільки потрібно мати грошей щоб фінансувати 7 клубів УПЛ)). А те що Ворскла грала з Шахтарем і положила там всі сили й ємоції то нічого, на один день менше на відновлення ніж Маріуполь і те що зробив всього 1 заміну в складі порівнюючи з грою проти Шахтаря (при тому що в Маріуполі змінилось 6 гравців) то всі щось не враховують.
    Та тихо ты буйные с палат повыпускали,весеннее обострение))
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    SeM077
      SeM077, 04.03.2020 15:36
    0
    Да бачу тут всі знатоки теорій заговору, всім Ахметов розказав кого і як спонсорує. Це ж скільки потрібно мати грошей щоб фінансувати 7 клубів УПЛ)). А те що Ворскла грала з Шахтарем і положила там всі сили й ємоції то нічого, на один день менше на відновлення ніж Маріуполь і те що зробив всього 1 заміну в складі порівнюючи з грою проти Шахтаря (при тому що в Маріуполі змінилось 6 гравців) то всі щось не враховують.
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 04.03.2020 15:24
    0
    Shevchenka2019, 04.03.2020 14:51
    Ну,що...злив шухтьор Ворскла,щоб та злила Маріку?))) Клоуни)))
    Я про це ще перед матчем писав в анонсі писав - так кротячі "умніки" мене Цигаником обізвали....
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.03.2020 15:17
    0
    Al Zolo, 04.03.2020 15:11
    теперь верю что полтавчане-тоже ахметовский пул если вследущем туре и днепряне сольются-то не из ахметовских останется только Колос и возможно львовские-так как они тупо ему неинтересны
    Платочек дать поплачешься
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