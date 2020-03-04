Александр БАБИЧ: Хотим до последних минут верить в выход Мариуполя в топ-6

У команды остался один матч до конца первой части сезона УПЛ

  • 04.03.2020 18:26
  • 524 просмотра
  • 5 комментариев
Александр БАБИЧ: Хотим до последних минут верить в выход Мариуполя в топ-6
© fcmariupol.com

«Мариуполь» в предпоследнем туре первой части сезона УПЛ обыграл «Ворсклу» 3:0, сохраняя шансы вернуться в топ-6. Перед последним туром команда отстает от шестерки на 1 пункт.

Тренер Александр Бабич надеется, что команда все же попадет в топ-6 и продолжит борьбу за еврокубки.

— Игра получилась непростой. Мы рады, что ребята нас услышали. Услышали все: и те, кто играл, и те, кто вышел на замену, и те, кто не попал в заявку. В психологическом плане нам нужна была победа. Радует, что мы одержали крупную победу. Но я рад, что это «сухая» победа. После поражения в Чернигове очень хотелось сыграть «на ноль». И у нас это получилось! Хотел бы отметить всю команду — сегодня на поле у нас работал слаженный механизм. С таким отношением ребят, если у нас будет даже минимальный шанс пробиться в топ-6, мы будем идти к цели.

— Вячеслав Танковский вновь получил травму, отыграв сегодня минут пять. Насколько серьезно его повреждение?

— Сложная ситуация… У Славы такой период неприятный: только наберет форму, как получает травму, вновь наберет форму — травма. Сейчас с доктором он поехал делать рентген. К вечеру у нас будет информация. Может быть Славе где-то надо пересмотреть некоторые моменты и «пережить» эту ситуацию. Не первый раз он на ровном месте получает травму. Ему есть над чем подумать.

— Как убрали сонливость после «Десны»?

— Не могу сказать, что это был приятный разговор, но ребята нас услышали. И, как видим, он пошел на пользу. Сегодня на поле была слаженная команда. Даже при счете 3:0 ребята правильно работали в обороне. Да, были ошибки, но все ребята сегодня отрабатывали на поле. Радует, что ребята проявили характер. У нас есть футболисты, которым в этом отношении надо прибавлять. Но сегодня все без исключения ребята отрабатывали, играя без мяча. Предыдущая игра с «Десной» показала, каким будет результат, если один-два футболиста выпадают при игре без мяча.

— Юрий Максимов сказал, что его команде было тяжело играть после двух интенсивных игр с «Динамо» и «Шахтером». А вот «Мариуполь» провел ротацию в составе. Стоит ли ожидать ротации от вас в следующей игре с «Днепр-1»? Хватит ли глубины состава?

— Честно говоря, мы немного опасались, проводя ротацию. Все-таки сделали сразу 7 замен. И после игры остались только приятные впечатления — ребята все выполнили в плане агрессии, в плане атаки, в плане перестроений. У нас есть молодые футболисты, которых надо было подводить постепенно. Это перспективная молодежь, которой надо давать играть, но делать это правильно. Сегодня мы сделали ротацию и у нас получилось. Посмотрим что будет с «Днепр-1». У нас есть три дня на восстановление и подготовку к этой игре. Будем думать. Есть приятные моменты — это эмоции после крупной победы. А есть и негативные. Как, например, травма Танковского. Уверен, что нам удастся правильно подвести команду для того, чтобы мы до последних минут следующего матча верили в то, что попадем в первую «шестерку».

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Источник — ФК Мариуполь

(1 голос)

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Комментарии
    rodeodynama
      rodeodynama, 04.03.2020 18:46
    0
    На кой вы там нужны арендные, Шахта и без вас уже чемпион.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 18:42
    0
    все от Днепра зависит-если сольет-то в 6-ке будете
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.03.2020 18:40
    -4
    Після зливу від Ворскли не хочеться навіть в УПЛ бачити цей фарс
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.03.2020 18:33
    +1
    а там и еврокубки и позор очередной?
    Ссылка
    kino
      kino, 04.03.2020 18:30
    +1
    Не переживай. Будеш. Твій рижий господін поможе.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.03.2020 18:33
    +1
    а там и еврокубки и позор очередной?
    Ссылка
    kino
      kino, 04.03.2020 18:30
    +1
    Не переживай. Будеш. Твій рижий господін поможе.
    Ссылка
    rodeodynama
    online
      rodeodynama, 04.03.2020 18:46
    0
    На кой вы там нужны арендные, Шахта и без вас уже чемпион.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 18:42
    0
    все от Днепра зависит-если сольет-то в 6-ке будете
    Ссылка
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