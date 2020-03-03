Всего два тура сыграно в УПЛ в новом году, а насколько же изменилась интрига в борьбе за шестое место. С одной стороны, «Колос» благодаря двум победам выглядит в ней явным фаворитом. С другой, новичкам лиги осталось сыграть с «Динамо» и «Шахтером». Подтянулся к заветной строке и сенсационный «Днепр-1», также рассчитывающий побороться за топовые позиции.

Во многом два поражения «Мариуполя» позволили разгореться столь серьезной интриге, и теперь уже не все зависит от самих приазовцев. 0:4 в Чернигове стали повторением самого крупного фиаско мариупольцев в сезоне (кстати, в первом круге «Десна» выиграла с тем же счетом), и после него Александр Бабич не скрывал разочарования. «Мы увидели на поле одну команду. Можно проиграть по-разному. Сегодня это был не холодный душ, а ледяной. Негатива после матча очень и очень много», – поделился откровениями рулевой ФК «Мариуполь».

Бесспорно, наложила на игру отпечаток и ротация состава, связанная, в том числе, и с предстоящей кубковой встречей. Вкупе со спаренным туром чемпионата мариупольцы проведут 4 матча за 12 дней, и такой график не так легок для команд и с более солидным ростером. В предстоящем поединке наверняка также не обойдется без изменений: отмечаем, что дисквалификацию уже отбыл Максим Чех. Кстати, сама «Ворскла» также продолжает свой путь в Кубке Украины, и через неделю полтавчане сыграют в Чернигове как раз против недавнего обидчика «Мариуполя».

Подлила масла в огонь борьбы в УПЛ и «Ворскла» – кто бы мог подумать, что свое первое в чемпионате поражение «Шахтер» потерпит именно в Полтаве? Пока приазовцы «леденели» в Чернигове – «Ворскла» устроила не менее «холодный душ» чемпионам. И если раньше «Мариуполь» ждал полтавчан с расчетом без лишних волнений взять у аутсайдера три очка, то теперь не все так однозначно. Пока кто-то думает о нынешних европейских баталиях, а кто-то мечтает о будущих – коллектив традиционно амбициозного Юрия Максимова нацелен избежать вылета в Первую лигу. И именно вопрос «жизни и смерти» позволяет крушить любые авторитеты.

«Победили прежде всего за счет мужества коллектива. Все вышли друг за друга, бойцы. Иностранцы и украинцы – вместе едим один хлеб, вместе ошибаемся, выигрываем и проигрываем. Было важно не уступить в борьбе, «Ворскла» всегда этим славилась», – сказал после громкой победы над «Шахтером» триумфально вернувшийся в УПЛ наставник. К такому же напряженному графику у команды добавляются и дисквалификации: без практически незаменимого Александра Скляра в опорной зоне «Ворскле» точно будет непросто в Мариуполе.

В первом круге полтавчане отобрали очки у «Мариуполя», сыграв 1:1 (голами отметились Денис Васин и Сергей Чоботенко). Тогда «Ворскла» прервала серию поражений, которая, впрочем, после визита приазовцев продолжилась. Если коснуться истории противостояния, скажем, что большинство встреч соперников проходило в крайне напряженной борьбе. А последние два года наблюдается абсолютное равенство, но как раз ничья в среду вряд ли будет интересна любой из сторон…

Артем ЦЫГАНЕНКО

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Гальчук, Горбунов, Чоботенко, Дава, Тищенко, Полегенько, Чех, Мишнёв, Федорчук, Фомин, Чурко.

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай, Ребенок, Пуцлин, Кане, Луизао, Кулач, Степанюк.

4 марта, среда