В матче 21-гот ура чемпионата Украины «Мариуполь» дома разбил «Ворсклу» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Мариуполь» — «Ворскла» — 3:0
Голы: Мишнев, 33, с пенальти, Топалов, 47, Чоботенко, 80
Обзор матча
1:0, Мишнев, 33, с пенальти
2:0, Топалов, 47
3:0, Чоботенко, 80
Лучшие моменты матча Мариуполь - Ворскла
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Чоботенко (Мариуполь).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Топалов (Мариуполь).
|33'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Мишнёв (Мариуполь).
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Источник — Sport.ua
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