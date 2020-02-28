ВИДЕО. Это наш Зидан! Степаненко исполнил феноменальный финт!

Феноменальную игру выдал Тарас Степаненко в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Бенфикой» и «Шахтером» (3:3).

Полузащитник донецкого клуба, ставший лучшим игроком по версии Sport.ua, забил ключевой гол в матче, а в компенсированное время поединка удивил всех болельщиков фантастическим финтом имени Зинедина Зидана!

После игры Тарас Степаненко прокомментировал свой финт так: «Я сначала неудобно принял, а потом думаю, что уже терять нечего – получилось, прошло! Я сегодня в YouTube смотрел, как Неймар так делал».

Атакующий хавбек Марлос похвалил Тараса: «Финт Степаненко? Да, очень здорово, классный финт. Кстати, это я его научил!»

Смотрите видео финта Степаненко а-ля Зидан:

Видео ключевого гола Степаненко в ворота «Бенфики»:

Ранее Степаненко уже показывал бразильские финты (сентябрь 2018):

Сам Марлос тоже демонстрировал финт Зидана (октябрь 2018):