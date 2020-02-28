ВИДЕО. Это наш Зидан! Степаненко исполнил феноменальный финт!

Перед матчем ЛЕ Тарас посмотрел в YouTube, как Неймар финтил

  • 28.02.2020 16:15
  • 5841 просмотр
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Это наш Зидан! Степаненко исполнил феноменальный финт!
© УЕФА. Марлос, Степаненко и Кривцов

Феноменальную игру выдал Тарас Степаненко в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Бенфикой» и «Шахтером» (3:3).

Полузащитник донецкого клуба, ставший лучшим игроком по версии Sport.ua, забил ключевой гол в матче, а в компенсированное время поединка удивил всех болельщиков фантастическим финтом имени Зинедина Зидана!

После игры Тарас Степаненко прокомментировал свой финт так: «Я сначала неудобно принял, а потом думаю, что уже терять нечего – получилось, прошло! Я сегодня в YouTube смотрел, как Неймар так делал».

Атакующий хавбек Марлос похвалил Тараса: «Финт Степаненко? Да, очень здорово, классный финт. Кстати, это я его научил!»

Смотрите видео финта Степаненко а-ля Зидан:

 

Видео ключевого гола Степаненко в ворота «Бенфики»:

Ранее Степаненко уже показывал бразильские финты (сентябрь 2018):

Сам Марлос тоже демонстрировал финт Зидана (октябрь 2018):

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.02.2020 16:47
    0
    А вообще то он киргиз.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.02.2020 16:45
    0
    Не Зидан, а задан, жопой чуть соперника не сбил.
    Ссылка
    Booshlater
    online
      Booshlater, 28.02.2020 16:41
    0
    Степаненко, финт Зидана и ... что же, пас назад, ещё один пас на Пятого, удар - аут для Бенфики.
    Ссылка
    Yanykovich
      Yanykovich, 28.02.2020 16:28
    0
    Согласен дерьмо вон Беседин во финтил даже УЕФА всралось
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.02.2020 16:27
    +6
    Красава! Очень вырос как игрок в последние 2 сезона!
    Ссылка
    aleksnayt
    online
      aleksnayt, 28.02.2020 16:27
    +3
    Восточно-европейский Зидан
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 28.02.2020 16:25
    +1
    Зидан - Степан
    Ссылка
    Кум Кума
      Кум Кума, 28.02.2020 16:22
    -1
    Ага Зидан
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.02.2020 16:27
    +6
    Красава! Очень вырос как игрок в последние 2 сезона!
    Ссылка
    aleksnayt
    online
      aleksnayt, 28.02.2020 16:27
    +3
    Восточно-европейский Зидан
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 28.02.2020 16:25
    +1
    Зидан - Степан
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.02.2020 16:47
    0
    А вообще то он киргиз.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.02.2020 16:45
    0
    Не Зидан, а задан, жопой чуть соперника не сбил.
    Ссылка
    Booshlater
    online
      Booshlater, 28.02.2020 16:41
    0
    Степаненко, финт Зидана и ... что же, пас назад, ещё один пас на Пятого, удар - аут для Бенфики.
    Ссылка
    Yanykovich
      Yanykovich, 28.02.2020 16:28
    0
    Согласен дерьмо вон Беседин во финтил даже УЕФА всралось
    Ссылка
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