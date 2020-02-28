МАРЛОС: «Отсутствие Коваленко связано с повреждением на тренировке»

Полузащитник «Шахтера» Марлос рассказал о том, почему Виктор Коваленко пропускал вчерашний ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» (3:3):

«Отсутствие Коваленко, скорее всего, связано с повреждением на тренировке. Маркос Антонио молодой, но очень хороший, перспективный футболист. Считаю, он очень хорошо поработал.

Финты Зидана от Степаненко – да, моя школа».