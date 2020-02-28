СТЕПАНЕНКО: «Наш камбэк? Это португальская школа. Никто не закрывается»

Хавбек «Шахтера» высказался о результативной ничьей с «Бенфикой»

  • 28.02.2020 02:12
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СТЕПАНЕНКО: «Наш камбэк? Это португальская школа. Никто не закрывается»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал выход команды в 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче «Шахтер» сыграл вничью с «Бенфикой» (3:3) и по сумме двух матчей (5:4) вышел в следующую стадию турнира.

«Коваленко такой мобильный игрок, подвижный, борется. Маркос Антонио немного растерялся. Он все-таки больше игрок для владения мячом, когда короткий пас, нужно обыграться. И он молодой парень, ему было нелегко в такой игре. Но потом он разыгрался.

Переломный гол? Я понимал, что нам был нужен этот гол. Очень рад, что так получилось. Давно не забивал со стандартов. И то, что мы наиграли на тренировках, получилось.

Определенные трения с Тайсоном? Да нет, все нормально. В любой команде иногда бывают конфликты, но у нас все нормально.

Финт Зидана? Я сначала немного неудобно принял мяч, а потом уже подумал, что терять нечего (улыбнулся).

Я был лидером команды? Ну за 10 лет можно же хотя бы раз помочь команде (засмеялся). Я не скажу, что это был прямо мой лучший матч за последнее время. Дело ведь не только в забитом голе. Я несколько иначе оцениваю свои действия. Был хороший матч, точнее второй тайм. Но думаю, были лучше матчи.

Наши камбэки? Португальская школа, у нас сейчас португальские тренеры, люди играют в футбол, никто не закрывается. «Бенфика» сделала счет 3:1 и они все равно нас прессинговали. Не было такого, что встали сзади и стоят. Поэтому и болельщики ходят, заполненные стадионы. Понятно, что мы не хотим пропускать так много. Приходится потом нервничать. Но красивый футбол, атакующий, с забитыми голами – это круто, я считаю.

Встретиться дальше с Фонсекой или с Фредом? Я думаю, что больше даже с Паулу. Поскольку у «Ромы» сейчас не очень хороший период и нам это на руку», - сказал Степаненко.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля.

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Источник — Футбол 24

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