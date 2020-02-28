Оценки матча Бенфика – Шахтер. Степаненко – лучший игрок встречи

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Предлагаем к вашему вниманию оценки матча Лиги Европы между «Бенфикой» и «Шахтером» (3:3). Лучшим в составе украинской команды стал Тарас Степаненко (7,5 балла).

Оценки Sport.ua за матч «Бенфика» – «Шахтер» – 3:3:

Замены «Бенфики»: Харис Сеферович - 5,0; Карлос Винисиус - 5,5; Жота - 5,0.

Замены «Шахтера»: Тете - 6,0; Евгений Коноплянка - б/о; Давид Хочолава - б/о.