Оценки матча Бенфика – Шахтер. Степаненко – лучший игрок встречи

Хавбек «Шахтера» отметился голом

  • 28.02.2020 01:21
  • 999 просмотров
  • 2 комментария
Оценки матча Бенфика – Шахтер. Степаненко – лучший игрок встречи
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Предлагаем к вашему вниманию оценки матча Лиги Европы между «Бенфикой» и «Шахтером» (3:3). Лучшим в составе украинской команды стал Тарас Степаненко (7,5 балла).

Оценки Sport.ua за матч «Бенфика» – «Шахтер» – 3:3:

  

Замены «Бенфики»: Харис Сеферович - 5,0; Карлос Винисиус - 5,5; Жота - 5,0.

Замены «Шахтера»: Тете - 6,0; Евгений Коноплянка - б/о; Давид Хочолава - б/о.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Tample_ck7070
    online
      Tample_ck7070, 28.02.2020 01:56
    0
    kvv1404, 28.02.2020 01:38
    Я б Додо та Ісмаілі поставив би на півбала вище!!!
    Плюс Антонио, как он вписываться в игру рядом с Тарасом
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 28.02.2020 01:38
    +2
    Я б Додо та Ісмаілі поставив би на півбала вище!!!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 28.02.2020 01:38
    +2
    Я б Додо та Ісмаілі поставив би на півбала вище!!!
    Ссылка
    Tample_ck7070
    online
      Tample_ck7070, 28.02.2020 01:56
    0
    kvv1404, 28.02.2020 01:38
    Я б Додо та Ісмаілі поставив би на півбала вище!!!
    Плюс Антонио, как он вписываться в игру рядом с Тарасом
    Ссылка
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