ВИДЕО. МОУРИНЬО: «А является ли Манчестер Сити чемпионом 2018 года?!»

16 февраля прошел матч 26-го тура Английской Премьер-лиги. «Тоттенхем» вырвал победу у «Астон Виллы» в компенсированное время (3:2) и вышел на 5-е место АПЛ. Решающий гол забил кореец Сон Хын-Мин на 90+4 минуте.

На пресс-конференции после матча Жозе Моуриньо похвалил игроков, а также ответил на вопросы прессы, в том числе отреагировал на бан «Манчестер Сити».

Напомним, из-за дисквалификации «Манчестер Сити» на два сезона в еврокубках, теперь даже 5-е место в АПЛ может принести путевку в Лигу чемпионов.

Смотрите видео Sport.ua с пресс-конференции Жозе Моуриньо.