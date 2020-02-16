ВИДЕО. МОУРИНЬО: «А является ли Манчестер Сити чемпионом 2018 года?!»

Смотрите видео пресс-конференции коуча «Тоттенхема» от Sport.ua

  • 16.02.2020 22:05
  • 3507 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. МОУРИНЬО: «А является ли Манчестер Сити чемпионом 2018 года?!»
© YouTube. Жозе Моуриньо

16 февраля прошел матч 26-го тура Английской Премьер-лиги. «Тоттенхем» вырвал победу у «Астон Виллы» в компенсированное время (3:2) и вышел на 5-е место АПЛ. Решающий гол забил кореец Сон Хын-Мин на 90+4 минуте.

На пресс-конференции после матча Жозе Моуриньо похвалил игроков, а также ответил на вопросы прессы, в том числе отреагировал на бан «Манчестер Сити».

Напомним, из-за дисквалификации «Манчестер Сити» на два сезона в еврокубках, теперь даже 5-е место в АПЛ может принести путевку в Лигу чемпионов.

Смотрите видео Sport.ua с пресс-конференции Жозе Моуриньо.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    polesse2000
    polesse2000, 16.02.2020 22:34
    +1
    Халявщики
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 16.02.2020 22:30
    +4
    digsum, 16.02.2020 22:27
    Молчал бы уже, в МЮ Глейзеры схемы нарисовали похлеще чем в МС, просто этим некому заняться.
    Скорее всего не было команды фас.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 16.02.2020 22:28
    +1
    На фотке, чисто маньяк.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 16.02.2020 22:27
    +1
    Молчал бы уже, в МЮ Глейзеры схемы нарисовали похлеще чем в МС, просто этим некому заняться.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 16.02.2020 22:30
    +4
    digsum, 16.02.2020 22:27
    Молчал бы уже, в МЮ Глейзеры схемы нарисовали похлеще чем в МС, просто этим некому заняться.
    Скорее всего не было команды фас.
    Ссылка
    polesse2000
    polesse2000, 16.02.2020 22:34
    +1
    Халявщики
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 16.02.2020 22:28
    +1
    На фотке, чисто маньяк.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 16.02.2020 22:27
    +1
    Молчал бы уже, в МЮ Глейзеры схемы нарисовали похлеще чем в МС, просто этим некому заняться.
    Ссылка
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