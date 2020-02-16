ВИДЕО. Наказал! Как Сон Хын-Мин принес победу команде Моуриньо на 90+4 мин

В матче 26-го тура АПЛ «Тоттенхем» вырвал победу у «Астон Виллы» в компенсированное время (3:2) и вышел на 5-е место.

Решающий гол забил кореец Сон Хын-Мин на 90+4 минуте, наказав защитника за грубую ошибку в приеме мяча. Смотрите видео гола.