ВИДЕО. Наказал! Как Сон Хын-Мин принес победу команде Моуриньо на 90+4 мин

В матче 26-го тура АПЛ «Тоттенхем» вырвал победу у «Астон Виллы» в компенсированное время (3:2) и вышел на 5-е место.
Решающий гол забил кореец Сон Хын-Мин на 90+4 минуте, наказав защитника за грубую ошибку в приеме мяча. Смотрите видео гола.
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Источник — Sport.ua
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