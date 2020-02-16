Тоттенхем вырвал победу у Астон Виллы в компенсированное время

Решающий гол забил кореец Сон Хын-Мин на 90+4 минуте

  • 16.02.2020 18:05
  • 1301 просмотр
  • 1 комментарий
Тоттенхем вырвал победу у Астон Виллы в компенсированное время
© Twitter. Сон Хын-Мин

16 февраля прошел один матч 26-го тура Английской Премьер-лиги

«Тоттенхем» вырвал победу у «Астон Виллы» в компенсированное время (3:2) и вышел на 5-е место АПЛ. Решающий гол забил кореец Сон Хын-Мин на 90+4 минуте.

Лидером АПЛ сейчас является «Ливерпуль» (76 очков), за ним идут «Манчестер Сити» (51), «Лестер» (50), «Челси» (41), «Тоттенхэм» (40), «Шеффилд Юнайтед» (39), «Вулверхэмптон» и «Эвертон» (36), «Манчестер Юнайтед» (35).

Напомним, из-за дисквалификации «Манчестер Сити» на два сезона в еврокубках, теперь даже 5-е место в АПЛ может принести путевку в Лигу чемпионов.

АПЛ. 26-й тур

«Астон Вилла» – «Тоттенхэм» – 2:3

Голы: Алдервейрелд, 9, в свои ворота (1:0). Алдервейрелд, 27 (1:1). Сон Хын Мин, 45+2 (1:2). Энгелс, 53 (2:2). Сон Хын Мин, 90+4 (2:3).

Нереализованный пенальти: Сон Хын Мин, 45+2 (вратарь)

«Астон Вилла»: Рейна, Энгелс, Таргетт, Гильбер, Хос, Конса, Дринкуотер (Накамба, 60), Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 70), Саматта (Борха Бастон, 84).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Санчес, Уинкс, Дайер (Ло Сельсо, 60), Алли (Фернандеш, 83), Сон Хын Мин, Лукас Моура, Бергвайн (Фертонген, 90+6).

Предупреждения: Гильбер, 86. Накамба, 90+2.

Судья: Аткинсон (Англия).

Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 16.02.2020 18:27
    0
    Как и ожидалось была Игра,непредсказуема и азартная с приятним финалом,хотя с Кейном было бы проще,подменщики скоко моментов запороли,але тотаке.
    Попал на итальянский канал,там коментаторы еще те Сооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
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    Pol Chopa
      Pol Chopa, 16.02.2020 18:27
    0
    Как и ожидалось была Игра,непредсказуема и азартная с приятним финалом,хотя с Кейном было бы проще,подменщики скоко моментов запороли,але тотаке.
    Попал на итальянский канал,там коментаторы еще те Сооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
    оооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

    оооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

    ооооооооооооооооооооон минуту
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