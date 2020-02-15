26-й тур
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Тоттенхэм
16.02.2020 16:00

Астон Вилла — Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Вилланы» сражаются за выживание, «шпоры» — за Лигу чемпионов

  • 15.02.2020 21:42
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Астон Вилла — Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© ФК Астон Вилла

В воскресенье, 16-го февраля, состоится поединок 26-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм».

Что и говорить, «Астон Вилла» в самом прямом смысле зависла над пропастью. После 25-ти сыгранных туров команда занимает 17-е место в АПЛ, имея в активе 25 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 32-47. При этом у «Вест Хэма» и «Уотфорда», которые занимают 18-е и 19-е места соответственно, по 24 очка.  У главного аутсайдера — «Норвича» — всего 18 набранных пунктов.

Еще шаг назад — и «Астон Вилла» окажется в зоне вылета. «Вилланы» всеми силами будут стараться выкарабкаться со дна турнирной таблицы, но и конкуренты будут заняты тем же. Так что «Астон Вилле» придется очень непросто. Тем более, что у «вилланов» вторая с конца оборона в английской Премьер-лиге — 47 пропущенных мячей. Больше (по 48 пропущенных мячей) только у «Норвича» и «Саутгемптона».

Правда, в последних трех матчах «вилланы» набрали целых четыре очка. Так что без боя они точно не сдадутся.

«Тоттенхэм», ведомый знаменитым португальским тренером Жозе Моуриньо, продолжает сражаться за место в Лиге чемпионов. Тем более, непонятно, что в следующем сезоне будет с «Манчестер Сити». Дисквалификация дисквалификацией, но апелляциями дело можно затянуть чуть ли не до бесконечности.

Получается у «шпор» с переменным успехом. После серии без побед длительностью в четыре матча, «Тоттенхэм» победил дважды подряд. Команда Моуриньо занимает 6-е текущее место в АПЛ, имея в активе 37 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 40-32.

Как ни крути, именно более звездный «Тоттенхэм» будет фаворитом поединка. Согласны с этим и букмекеры, которые дают на победу хозяев коэффициент 4, а на победу «шпор» — всего 2.

Ориентировочные составы:

«Астон Вилла»: Рейна — Энгельс, Мингс, Хауз, Жилбер, Накамба, Луис, Таргет, Эль-Гази, Саматта, Грилиш.

«Тоттенхэм»: Льорис — Орье, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Чельсо, Винкс, Ндомбеле, Моура, Сон Хын Мин, Бергвейн.

Не сыграют: Хитон, Стир, Макгинн, Уэсли, Давис — Кейн, Сиссоко, Фойт.

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16 февраля, воскресенье

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм» 
Бирмингем. Стадион «Вилла Парк». 16:00
Прямая трансляция на телеканале «Sky Sports Premier League»
Прогноз Sport.ua — 1:2
Арбитр: Мартин Аткинсон
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Источник — Sport.ua

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