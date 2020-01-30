Заря завершила первый тренировочный сбор и вернулась в Украину

2 февраля команда Виктора Скрипника снова отправится в Турцию на второй сбор

  • 30.01.2020 15:41
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Заря завершила первый тренировочный сбор и вернулась в Украину
© ФК Заря

29 января завершились первые учебно-тренировочные сборы луганской «Зари» в Турции. Сегодня, 30 января, «черно-белые» вернулись в Запорожье.

Команда получила несколько выходных дней, после чего снова отправится в Анталью, где, собственно, и пройдет второй этап подготовки.

За время проведения первых сборов луганчане провели четыре контрольных матча. Сначала были обыграны «Нефтчи» (4:0) и ЛКС «Лодзь» (1:0). Затем последовала ничья с «Пястом» (0:0) и в завершении «черно-белые» обыграли сербский «Вождовац» (2:0).

Напомним, что уже в воскресенье, 2-го февраля, из Запорожья «Заря» вновь отправится в Турцию, где и проведет финальный этап сборов.

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Источник — ФК Заря

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