Ювентус не оставил никаких шансов Роме и вышел в полуфинал Кубка Италии

22 января прошел матч 1/4 финала Кубка Италии. «Ювентус» во главе с Маурицио Сарри дома в Турине обыграл столичную «Рому» под руководством Паулу Фонсеки (3:1).

Счет в матче на 26-й минуте открыл Криштиану Роналду ударом с острого угла. Затем хозяева поля еще дважды расписались в воротах соперника.

Курьезный автогол записан в пассив голкипера «Юве» Джанлуиджи Буффона. На 50-й минуте после удара Дженгиза мяч попал в перекладину, затем в руку вратарю и закатился в ворота туринского клуба.

Кубок Италии. 1/4 финала.

«Ювентус» – «Рома» – 3:1

Голы: Роналду, 26, Бетанкур, 38, Бонуччи, 45+2 – Буффон, 50 (автогол).

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Данилу (Куадрадо, 41), Алекс Сандру, Ругани, Пьянич, Рабьо (Матюиди, 77), Бентанкур, Криштиану Роналду, Игуаин, Дуглас Коста (Рэмси, 67).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Флоренци (Верету, 68), Манчини, Кристанте, Пеллегрини, Диавара (Бруну Перес, 76), Калинич, Дженгиз Юндер, Клайверт (Сантон, 46).

Предупреждения: Кристанте, 31. Игуаин, 65. Матюиди, 80.

Судья: Рокки.

Турин. Стадион «Алльянц».