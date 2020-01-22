Ювентус не оставил никаких шансов Роме и вышел в полуфинал Кубка Италии

Криштиану Роналду забил гол, а Джанлуиджи Буффон отметился автоголом

  • 22.01.2020 23:42
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Ювентус не оставил никаких шансов Роме и вышел в полуфинал Кубка Италии
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22 января прошел матч 1/4 финала Кубка Италии. «Ювентус» во главе с Маурицио Сарри дома в Турине обыграл столичную «Рому» под руководством Паулу Фонсеки (3:1).

Счет в матче на 26-й минуте открыл Криштиану Роналду ударом с острого угла. Затем хозяева поля еще дважды расписались в воротах соперника.

Курьезный автогол записан в пассив голкипера «Юве» Джанлуиджи Буффона. На 50-й минуте после удара Дженгиза мяч попал в перекладину, затем в руку вратарю и закатился в ворота туринского клуба. 

Кубок Италии. 1/4 финала.

«Ювентус» – «Рома» – 3:1

Голы: Роналду, 26, Бетанкур, 38, Бонуччи, 45+2 – Буффон, 50 (автогол).

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Данилу (Куадрадо, 41), Алекс Сандру, Ругани, Пьянич, Рабьо (Матюиди, 77), Бентанкур, Криштиану Роналду, Игуаин, Дуглас Коста (Рэмси, 67).
 
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Флоренци (Верету, 68), Манчини, Кристанте, Пеллегрини, Диавара (Бруну Перес, 76), Калинич, Дженгиз Юндер, Клайверт (Сантон, 46).
 
Предупреждения: Кристанте, 31. Игуаин, 65. Матюиди, 80.
 
Судья: Рокки.
 
Турин. Стадион «Алльянц».
 
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 22.01.2020 23:57
    +1
    так Рома і не забила
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 22.01.2020 23:57
    +1
    так Рома і не забила
    Ссылка
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