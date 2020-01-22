Ювентус не оставил никаких шансов Роме и вышел в полуфинал Кубка Италии

22 января прошел матч 1/4 финала Кубка Италии. «Ювентус» во главе с Маурицио Сарри дома в Турине обыграл столичную «Рому» под руководством Паулу Фонсеки (3:1).
Счет в матче на 26-й минуте открыл Криштиану Роналду ударом с острого угла. Затем хозяева поля еще дважды расписались в воротах соперника.
Курьезный автогол записан в пассив голкипера «Юве» Джанлуиджи Буффона. На 50-й минуте после удара Дженгиза мяч попал в перекладину, затем в руку вратарю и закатился в ворота туринского клуба.
Кубок Италии. 1/4 финала.
«Ювентус» – «Рома» – 3:1
Голы: Роналду, 26, Бетанкур, 38, Бонуччи, 45+2 – Буффон, 50 (автогол).
Источник — Sport.ua
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