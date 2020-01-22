ВИДЕО. Как Роналду с острого угла забил Роме в Кубке Италии

22 января проходит матч 1/4 финала Кубка Италии. «Ювентус» во главе с Маурицио Сарри дома в Турине принимает столичную «Рому» под руководством Паулу Фонсеки.
Счет в матче на 26-й минуте открыл Криштиану Роналду (1:0). Смотрите видео гола.
CRISTIANO RONALDO! Juventus 1x0 Roma@HTE__Sports pic.twitter.com/7Ya3Lx1UBj— Siga: @HTE__sports (@VdeosdeGols1) January 22, 2020
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Источник — Sport.ua
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