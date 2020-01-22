ВИДЕО. Как Роналду с острого угла забил Роме в Кубке Италии

Португальский форвард открыл счет в матче «Ювентуса» на 26-й минуте

  • 22.01.2020 22:26
  • 3758 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Роналду с острого угла забил Роме в Кубке Италии
© Twitter

22 января проходит матч 1/4 финала Кубка Италии. «Ювентус» во главе с Маурицио Сарри дома в Турине принимает столичную «Рому» под руководством Паулу Фонсеки.

Счет в матче на 26-й минуте открыл Криштиану Роналду (1:0). Смотрите видео гола.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Empty
      Empty, 22.01.2020 23:06
    +1
    Рон форму набрал .. 2 топа с Месси
    Ссылка
    Empty
      Empty, 22.01.2020 23:06
    +1
    Рон форму набрал .. 2 топа с Месси
    Ссылка
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