Ювентус – Рома. Стартовые составы команд

22 января в 21:45 по Киеву состоится матч 1/4 финала Кубка Италии

  • 22.01.2020 21:05
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Ювентус – Рома. Стартовые составы команд
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22 января состоится матч 1/4 финала Кубка Италии. «Ювентус» во главе с Маурицио Сарри дома в Турине принимает столичную «Рому» под руководством Паулу Фонсеки.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Стали известны стартовые составы команд.

«Ювентус»: Буффон, Алекс Сандро, Ругани, Бонуччи, Данило, Рабио, Пьянич, Бетанкур, Роналду, Игуаин, Дуглас Коста.

«Рома»: Пау Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Кристанте, Дженгиз, Пеллегрини, Клюйверт, Калинич.

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Источник — Sport.ua

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