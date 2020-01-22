Ювентус – Рома. Стартовые составы команд

22 января состоится матч 1/4 финала Кубка Италии. «Ювентус» во главе с Маурицио Сарри дома в Турине принимает столичную «Рому» под руководством Паулу Фонсеки.
Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Стали известны стартовые составы команд.
«Ювентус»: Буффон, Алекс Сандро, Ругани, Бонуччи, Данило, Рабио, Пьянич, Бетанкур, Роналду, Игуаин, Дуглас Коста.
«Рома»: Пау Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Кристанте, Дженгиз, Пеллегрини, Клюйверт, Калинич.
Источник — Sport.ua
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