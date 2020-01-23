Ювентус – Рома – 3:1. Видео голов и обзор матча

22 января прошел матч 1/4 финала Кубка Италии. «Ювентус» во главе с Маурицио Сарри дома в Турине обыграл столичную «Рому» под руководством Паулу Фонсеки (3:1).
Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 1:0. Роналду, 26 мин.
ГОЛ! 2:0. Бетанкур, 38 мин.
ГОЛ! 3:0. Бонуччи, 45+2 мин.
ГОЛ! 3:1. Буффон, 50 мин. (автогол)
Лучшие моменты матча Ювентус - Рома
|50'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Джанлуиджи Буффон (Ювентус).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Бонуччи (Ювентус).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Ювентус).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
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Источник — Sport.ua
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