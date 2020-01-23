Ювентус
3:1
Рома
22.01.2020, FT

Ювентус – Рома – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Италии

  • 23.01.2020 00:57
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Ювентус – Рома – 3:1. Видео голов и обзор матча
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22 января прошел матч 1/4 финала Кубка Италии. «Ювентус» во главе с Маурицио Сарри дома в Турине обыграл столичную «Рому» под руководством Паулу Фонсеки (3:1).

Смотрите видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 1:0. Роналду, 26 мин.

ГОЛ! 2:0. Бетанкур, 38 мин.

ГОЛ! 3:0. Бонуччи, 45+2 мин.

ГОЛ! 3:1. Буффон, 50 мин. (автогол)

Лучшие моменты матча Ювентус - Рома
50' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Джанлуиджи Буффон (Ювентус).
45' ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Бонуччи (Ювентус).
38' ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Ювентус).
26' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
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Источник — Sport.ua

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