В среду, 22 января, в Турине состоится поединок 1/4 финала Кубка Италии, в котором местный «Ювентус» на домашней арене «Альянц Стадиум» примет «Рому».
Обе команды стартовали в турнире на стадии 1/4 финала. «Ювентус» дома разгромил «Удинезе» (4:0), а «Рома» в гостях разобралась с «Пармой» (2:0). Теперь в противостоянии туринцев и римлян определится полуфиналист. Победитель приблизится вплотную к финале, а проигравший прекратит борьбу.
В чемпионате Италии «Ювентус» воспользовался двумя осечками «Интера» и закрепился на первом месте с 51 очком в активе. Команда Маурицио Сарри имеет четыре очка гандикапа над миланским клубом, а также на шесть очков опережает «Лацио», который идет третьим. Но у «орлят» есть матч в запасе.
«Рома» ведет борьбу за четвертое место, которое позволит в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Финишировать выше коллективу Паулу Фонсеки будет сложно. В данный момент у «Ромы» 38 очков, но в трех очках позади нее «Аталанта», расположившаяся на пятой позиции.
Помимо чемпионата и Кубка, «Ювентус» и «Рома» продолжают еврокубковую кампанию, правда в разных турнирах. «Ювентус» набрал 16 очков в своей группе Лиги чемпионов и уверенно вышел с первого места в 1/8 финала, где сразится с французским «Лионом».
«Рома», в свою очередь, добыла путевку в еврокубковую весну с большим трудом. До последнего тура римляне могли занять любое из первых пяти мест в группе с турецким «Башакшехиром», менхенгладбахской «Боруссией» и австрийским «Вольфсбергом». В итоге римляне финишировали вторыми, опередив немецкий клуб лишь на один балл. В 1/16 финала «Рома» сыграет против бельгийского «Гента», за который выступают украинцы Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус.
Интересно, что в этом году «Рома» и «Ювентус» уже встречались в рамках 19 тура Серии А. «Старая Синьора» тогда одержала выездную победу со счетом 2:1. В том матче случился ужасный эпизод: 20-летний хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло получил травму, оказался на газоне и не сдерживал слез, игрока с поля увез медицинский автомобиль. У Дзаньоло диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена с травмой мениска. Николо пропустит остаток сезона и не сыграет на Евро-2020.
Фаворитом предстоящей встречи также являются чемпионы Италии, которым пророчат и победу в национальном Кубке в целом. В прошлом сезоне «Ювентус» вылетел из турнира в четвертьфинале, и теперь имеет огромную мотивацию вернуть трофей на «Альянц Стадиум».
Ориентировочные составы:
«Ювентус»: Щесны – Алекс Сандро, Бонуччи, Демирал, Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Рабьо, Рэмзи, Роналду, Дибала.
«Рома»: Пау Лопес – Коларов, Смоллинг, Манчини, Флоренци, Диавара, Верету, Перотти, Пеллегрини, Калинич, Джеко.
22 января, среда
|«Ювентус» – «Рома»
|Турин. Стадион «Альянц Стадиум». 21:45
|Прямая трансляция на телеканале Sky Sport Italia
|Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua
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