ВИДЕО. Как Буффон забил гол в свои ворота в матче против Ромы

22 января проходит матч 1/4 финала Кубка Италии. «Ювентус» во главе с Маурицио Сарри дома в Турине принимает столичную «Рому» под руководством Паулу Фонсеки.
Счет в матче – 3:1 в пользу «Ювентуса». Курьезный автогол записан в пассив голкипера «Юве» Джанлуиджи Буффона. На 50-й минуте после удара Дженгиза мяч попал в перекладину, затем в руку вратарю и закатился в ворота туринского клуба. Смотрите видео эпизода.
Cengiz Ünder'in İtalya Kupası'nda Juventus'a attığı muhteşem gol ekrana böyle yansıdı. Buffon'un çaresiz kaldığı an 🇹🇷 #Undertaker pic.twitter.com/BgfMlOjCfl— Yunus Emre Y.E (@YunusEmreYEY) January 22, 2020
Источник — Sport.ua
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