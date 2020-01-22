ВИДЕО. Как Буффон забил гол в свои ворота в матче против Ромы

22 января проходит матч 1/4 финала Кубка Италии. «Ювентус» во главе с Маурицио Сарри дома в Турине принимает столичную «Рому» под руководством Паулу Фонсеки.

Счет в матче – 3:1 в пользу «Ювентуса». Курьезный автогол записан в пассив голкипера «Юве» Джанлуиджи Буффона. На 50-й минуте после удара Дженгиза мяч попал в перекладину, затем в руку вратарю и закатился в ворота туринского клуба. Смотрите видео эпизода.