ВИДЕО. Как Буффон забил гол в свои ворота в матче против Ромы

Курьезный автогол записан в пассив голкипера «Ювентуса»

  • 22.01.2020 23:15
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ВИДЕО. Как Буффон забил гол в свои ворота в матче против Ромы
© Twitter. Джанлуиджи Буффон

22 января проходит матч 1/4 финала Кубка Италии. «Ювентус» во главе с Маурицио Сарри дома в Турине принимает столичную «Рому» под руководством Паулу Фонсеки.

Счет в матче – 3:1 в пользу «Ювентуса». Курьезный автогол записан в пассив голкипера «Юве» Джанлуиджи Буффона. На 50-й минуте после удара Дженгиза мяч попал в перекладину, затем в руку вратарю и закатился в ворота туринского клуба. Смотрите видео эпизода.

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Источник — Sport.ua

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