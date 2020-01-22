Australian Open. Определилась половина участниц третьего раунда

В среду, 22 января, на Australian Open завершились матчи второго круга верхней части основной сетки в женском одиночном разряде.
Пары 1/16 финала (третий круг). Верхняя половина сетки
[1] Эшли Барти – [26] Елена Рыбакина
[18] Элисон Риск – Юлия Гёргес
[10] Мэдисон Киз – [24] Мария Саккари
[25] Екатерина Александрова – [7] Петра Квитова
[3] Наоми Осака – Кори Гауфф
Чжан Шуай – [14] София Кенин
Онс Жабер – Каролин Возняцки
[27] Ван Цян – [8] Серена Уильямс
К сожалению, обе представительницы Украины в этой половине сетки уже завершили свои выступления. Напомним, Леся Цуренко еще в первом круге уступила лидеру мирового рейтинга Эшли Барти, а Даяна Ястремская сегодня проиграла экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки.
В нижней части сетки продолжает выступления только Элина Свитолина, которая завтра проведет матч второго круга против американки Лорен Дэвис.
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Источник — Sport.ua
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