Australian Open. Определилась половина участниц третьего раунда

К сожалению, в верхней половине сетки – дальше без украинок

  • 22.01.2020 15:37
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Australian Open. Определилась половина участниц третьего раунда
© Australian Open. Мэдисон Киз
В среду, 22 января, на Australian Open завершились матчи второго круга верхней части основной сетки в женском одиночном разряде.
 
Пары 1/16 финала (третий круг). Верхняя половина сетки
 
[1] Эшли Барти – [26] Елена Рыбакина
[18] Элисон Риск – Юлия Гёргес
[10] Мэдисон Киз  – [24] Мария Саккари
[25] Екатерина Александрова – [7] Петра Квитова
 
[3] Наоми Осака – Кори Гауфф
Чжан Шуай – [14] София Кенин
Онс Жабер – Каролин Возняцки
[27] Ван Цян – [8] Серена Уильямс
 
К сожалению, обе представительницы Украины в этой половине сетки уже завершили свои выступления. Напомним, Леся Цуренко еще в первом круге уступила лидеру мирового рейтинга Эшли Барти, а Даяна Ястремская сегодня проиграла экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки.
 
В нижней части сетки продолжает выступления только Элина Свитолина, которая завтра проведет матч второго круга против американки Лорен Дэвис.
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Источник — Sport.ua

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